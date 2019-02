I guai di Celentano che ricordano tanto quelli di Grillo

Adriano Celentano dà forfait? Sono grossi guai per Mediaset... : Adriano Celentano mette nei guai Mediaset. Mentre tutto è pronto per lo show strombazzatissimo che dovrebbe accompagnare la messa in onda della serie Tv di animazione Adrian, pare proprio che il Molleggiato abbia mollato tutto lasciando nelle ambasce il Biscione Segui su affaritaliani.it