Hockey ghiaccio | Alps League 2019 | Milano viene demolita a Jesenice ed è la 10a sconfitta

Hockey ghiaccio - EBEL 2019 : vitale successo di Bolzano contro gli austriaci del Klagenfurt : Si è disputata stasera la quinta giornata della Fase Vincitori del campionato austriaco di EBEL 2019: Bolzano ottiene un successo importantissimo tra le mura amiche ai danni del Klagenfurt con il punteggio di 2-1 e conclude il girone di andata con due vittorie e tre sconfitte con annesso quarto posto in classifica, in virtù della sorprendente sconfitta casalinga del Salisburgo per 4-1 per mano degli ungheresi del Fehervar AV19, fanalino di coda. ...

Hockey ghiaccio - Alps League 2019 : vincono Valpusteria - Cortina - Asiago e Vipiteno - sconfitte Ritten - Milano e Fassa : Serata di Alps League ricca di match quella di stasera: sono scese in campo ben 7 squadre italiane in altrettante partite. Valpusteria continua a vincere ed è sempre più prima, la imitano Cortina, Asiago e Vipiteno, tutte vittorie importanti in ottica playoff. Perde lo scontro diretto per il terzo posto Ritten, mentre Milano e Fassa sprofondano in classifica. Partiamo dalla capolista Brunico: i Lupi si impongono tra le mura amiche sugli ...

Hockey ghiaccio - Alps League 2019 : Fassa cade per la 16a volta di fila - Lubiana blinda il secondo posto : SI sono disputati altri due match del 41esimo turno di Alps Hockey League 2018-2019, in uno dei quali era impegnata una formazione italiana: i Fassa Falcons. Il fanalino di coda del campionato ospitava la terzultima in classifica, l’EC KAC II, in una sfida tra due squadre che non hanno più molto da chiedere a questa annata. Per Fassa è arrivato il 16esimo ko consecutivo in un finale di stagione sportivamente parlando drammatico. Hochegger ...

Hockey ghiaccio - EBEL 2019 : Bolzano cade a Salisburgo e si complica la vita in classifica : Si è disputato il quarto turno del Pick Round – Platzierungsrunde della Erste Bank EisHockey Liga – EBEL 2019. L’HCB Alto Adige Alperia era di scena all’Eisarena di Salisburgo contro l’EC Red Bull per confermarsi al quarto posto della classifica. Missione fallita con il 3-4 finale, dopo una partita letteralmente pazzesca, al termine della quale gli austriaci raggiungono in graduatoria la squadra di coach Kai ...

Hockey ghiaccio - Alps League 2019 : Val Pusteria blinda il primo posto - successi importanti per Asiago e Cortina : Si sono disputati tre match della 41esima giornata di Alps Hockey League 2018/19, che vedevano impegnati Vipiteno, Val Pusteria, Cortina e Asiago. Siamo ormai al termine della stagione regolare e tutte le squadre cercano punti importanti per i playoff. Val Pusteria sbanca Vipiteno e blinda il suo primo posto finale, Asiago supera Jesenice ed è sesta, mentre Cortina vince e sale in decima posizione. Broncos Vipiteno – HC Pustertal Wölfe ...

Hockey ghiaccio - Alps League 2019 : Renon vince il derby con Cortina - Gherdeina si fa rimontare dal Feldkirch : Si sono giocati i due match di recupero della 29esima giornata della Alps Hockey League 2018-2019. Renon vince il derby contro Cortina, mentre Gherdeina si fa rimontare dal Feldkirch e cede in casa. Rittner Buam – S.G. Cortina Hafro 1-0. Renon ospitava Cortina per raggiungere il terzo posto e la missione si è compiuta grazie alla rete di Spinell al minuto 17:18. Match molto equilibrato, ma Cortina non riesce ad andare a segno e riaprire i ...

Hockey ghiaccio - EBEL 2019 : Bolzano stende il Fehervar e centra il primo successo nei playoff : Si è giocato il terzo turno del Platzierungsrunde, ovvero il girone di qualificazione in vista del prossimo turno dei playoff della Erste Bank Eishocky Liga – EBEL 2019. L’HCB Bolzano Alperia, dopo due sconfitte in altrettanti incontri, ospitava l’AVS Fehervar e doveva vincere a tutti i costi, per smuovere una classifica che lo vedeva ancora a zero punti. Missione ampiamente compiuta, grazie ad un rotondo 5-2. Con questi tre ...

Hockey ghiaccio - Alps League 2019 : Milano perde nettamente contro Eisbaren e sprofonda in classifica : Si è giocato il recupero della 31esima giornata della Alps Hockey League 2018-2019. Milano Rossoblù era di scena sul ghiaccio dell’EKZ Eisbären per una sfida tra due squadre in profonda crisi, che aveva ben poco di importante da dire a livello di classifica. Gli austriaci hanno superato per 6-2 i brianzoli alla Eisarena Zell am See con il punteggio di interrompendo una striscia di 12 sconfitte nelle ultime 13 uscite. Per Milano Rossoblù, ...

Hockey ghiaccio - Alps League 2019 : Ritten e Valpusteria battono Gherdeina e Cortina - vince anche Asiago - sconfitte Vipiteno - Milano e Fassa : Serata di Alps League ricca di sfide quella di stasera: si sono disputati ben sette incontri con otto squadre italiane chiamate in causa. Ritten e Valpusteria si aggiudicano i due derby casalinghi rispettivamente contro Gherdeina (4-2) e Cortina (3-2), vittoria anche per Asiago sul campo degli austriaci del Lustenau. Battuta d’arresto, invece, per Vipiteno in casa degli sloveni del Jesenice per 4-1. Cadono anche Milano, battuta dal ...

Hockey ghiaccio - EBEL 2019 : Bolzano cade anche contro i Graz99ers e rimane al palo in classifica : Si sono disputati gli incontri della seconda giornata del Platzierungsrunde – gruppo di qualificazione al turno successivo dei playoff della Erste Bank EisHockey Liga – EBEL 2018-2019. Bolzano era a caccia di punti in casa contro i Graz99ers, per provare ad accorciare nei confronti delle squadre che comandano la classifica. Missione, purtroppo, ampiamente fallita, dato che gli austriaci passano al Palaonda con il punteggio di 4-2. Il ...

Hockey ghiaccio - Alps League 2019 : Val Pusteria sempre più prima - vince Gherdeina - cadono Renon - Cortina e Asiago : L’Alps Hockey League 2019 è scesa in campo per il 39esimo turno, con tutte le protagoniste impegnate. Siamo ormai vicinissimi ai playoff, e le squadre vanno a caccia di punti per trovare la migliore posizione in classifica. Vincono tutte le prime della classe, tranne Renon che viene fermata proprio da Lubiana. In coda, invece, Fassa continua a ritoccare il libero dei record delle sconfitte. Andiamo, quindi, a vedere cos’è successo in ...

Hockey ghiaccio - Alps League 2019 : Asiago batte Ritten nel rematch Scudetto - Gherdeina e Vipiteno passeggiano in casa di Fassa e Milano : Siamo vicini alla chiusura della regular season del campionato europeo di Alps League 2019. Stasera si sono disputati ben quattro derby, di cui tre italiani. Asiago si è presa la rivincita ai danni di Ritten: dopo aver perso la finale Scudetto la Migross batte 4-3 i Rittner, i quali erano reduci da 11 successi consecutivi. Negli altri due incontri vittorie esterne semplici di Gherdeina e Vipiteno, rispettivamente contro Fassa (5-1) e Milano ...

Hockey ghiaccio - EBEL 2019 : comincia nel peggiore dei modi il Pick Round per Bolzano sconfitta in casa del Vienna : Ha preso il via questa sera la seconda fase della regular season del campionato austriaco di EBEL 2019: Bolzano, qualificata per il Pick Round, è stata battuta dal Vienna in terra austriaca per 4-0. Di sicuro non un buon inizio per le Foxes che già non potevano fare affidamento su punti bonus e che ora necessitano di successi importanti nelle prossime giornate per concretizzare la rincorsa al terzo posto che garantirebbe loro la possibilità di ...