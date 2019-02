' Ho visto Maradona' | nella sesta serie turca replicato il Gol del secolo dell' 86 IL VIDEO

Hamsik è come noi che non abbiamo visto Maradona : Noi che non abbiamo avuto Maradona “Genova per noi, che veniamo dalla campagna”. Così cantava Paolo Conte nel 1985, volendo descrivere, con l’immaginifica potenza di musica e parole, lo stupore travolgente, la meraviglia un po’ impaciata di chi si trova dinanzi a qualcosa di fortissimo e bellissimo ma rispetto al quale si sente inadatto, impreparato. Volendo utilizzare la stessa metrica per descrivere la sensazione provata da molti di noi tifosi ...