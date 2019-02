Ho passato 4 settimane in terapia intensiva | in punto di morte Ecco cosa ho imparato

huffingtonpost

(Di martedì 26 febbraio 2019) Questo post è stato pubblicato su HuffPostUsa ed è stato tradotto da Milena SanfilippoNon so per quanto tempo rimasi a fissare l'orologio, ma sembrarono ore. Stranamente, però, mi sembrarono anche pochi minuti. Non riuscivo a cogliere la differenza.Spostavo lo sguardo dall'orologio alla stanza – un ambiente sterile con pareti bianche, macchinari rumorosi e un letto scomodo. Ero distesa, con il collo stretto da un tutore e il polso legato da un debole nodo alla sbarra laterale. Riuscivo a sentire i tubicini nelle narici, nel petto e nel cranio – anche se non potevo vederli né toccarli. Più tardi avrei capito che le mie braccia erano state legate così in basso che non sarei riuscita a strapparmi i tubi neanche volendo.Sapevo di essere in ospedale, ma ci misi un po' a ricordarmi quello che era successo. Stringevo le dita dei ...