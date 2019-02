HITMAN 2 | Disponibile lo Starter Pack Gratuitamente e il Bersaglio Elusivo 4

HITMAN 2 : Disponibile Il Bersaglio Elusivo #3 : Oggi Warner Bros. Interactive Entertainment e IO Interactive hanno reso Disponibile la terza missione Bersaglio Elusivo di Hitman 2, intitolata The Appraiser, in cui compare Miranda Jamison, una famosa estimatrice d’arte che ha un ruolo chiave nella determinazione dei prezzi delle opere. L’approccio spietato della Sig.ra Jamison al settore dell’arte ha distrutto innumerevoli gallerie e ha condotto ...

HITMAN HD Enhanced Collection : disponibile il trailer di lancio assieme a qualche interessante immagine di gioco : Warner Bros. Interactive Entertainment e IO Interactive hanno lanciato un nuovo interessante trailer per Hitman HD Enhanced Collection. Si tratta del trailer di lancio del gioco, la Collection è infatti ora disponibile in formato digitale per Xbox One e PlayStation 4, riporta Gematsu.Per chi non lo sapesse, Hitman HD Enhanced Collection è una raccolta di riadattamenti in alta risoluzione di due titoli della celebre saga di Hitman: Hitman: Blood ...