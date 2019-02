Habitami lancia campagna social contro i combustibili fossili | “In Italia | edifici

ilfattoquotidiano

(Di martedì 26 febbraio 2019) Mettere a disposizione la propria visibilità o il proprio “potere” mediatico per sensibilizzare fan, appassionati e followers a favore della tutela ambientale. È quanto chiede, Energy & building advisor per l’efficienza sostenibile, con la“L’ambiente siamo noi” #IOXVOIILVOSTROFUTURO,ta insieme all’Asvis, Alleanza per lo sviluppo sostenibile: “Ti stiamo chiedendo di impegnarti per il futuro delle nuove generazioni”. Quelle rappresentate da Greta, la sedicenne svedese che a Davos ha accusato i leader mondiali: “State distruggendo il mio futuro. Voglio che entriate nel panico”., nata nel 2013 a Milano, comepubblica per la riqualificazione energetica deglichiede ora di partecipare a questo nuovo progetto inviando una foto e una promessa: “Raccontaci quale cambiamento metterai in atto o già ...