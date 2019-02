Gratta e vince 500mila euro | il tabaccaio | La signora ha cercato di restare

Padova - operaio vince due milioni al Gratta e Vinci e poi scappa : Un operaio Padova no di 50 anni ha vinto 2 milioni di euro al Gratta e Vinci Maxi Miliardario: dopo aver offerto da bere agli avventori della tabaccheria in cui ha acquistato il biglietto se n'è andato, probabilmente a Roma.Continua a leggere

Gratta e vinci vincenti 2019 : come vincere e probabilità. I segreti : Gratta e vinci vincenti 2019 : come vincere e probabilità. I segreti Consigli e probabilità vinci ta Gratta e vinci Dopo l’estrazione dei premi più ricchi della Lotteria Italia 2019 nel corso della trasmissione“I Soliti Ignoti – Il Ritorno” condotto da Amadeus molti italiani sognano di vincere col gioco. E sono tantissimi gli italiani che nel corso dell’anno tentano la fortuna con i Gratta e vinci . C’è subito da sottolineare che esiste – e i ...

Gratta e vince 5 milioni al bar : ha comprato un biglietto da 20 euro : Gratta e vince 5 milioni di euro . È capitato a un misterioso giocatore che ha speso 20 euro al bar. Il tagliando, della serie 'Maxi Miliardario'', è stato giocato giorni fa al Bar Sport di via Molino 1 a Bannia di Fiume Veneto. Ma l'anonimo , o anonima, e fortunato cliente non avrebbe comunicato ai titolari, Weiqin Wang e suo marito, la grossa vincita. Le vincite più basse ...

Con un ' Gratta & vinci' da 5 euro vince quasi due milioni : di Giovanni Camirri La fortuna tocca l'Umbria e in particolare Foligno dove è stata realizzata una vincita da 1 milione 756 mila euro con il biglietto 'Nuovo turista per sempre' . Il biglietto ...

Gratta e vinci vincenti 2019 : come vincere e probabilità. I segreti : Gratta e vinci vincenti 2019 : come vincere e probabilità. I segreti Consigli e probabilità vinci ta Gratta e vinci Dopo l’estrazione dei premi più ricchi della Lotteria Italia 2019 nel corso della trasmissione“I Soliti Ignoti – Il Ritorno” condotto da Amadeus molti italiani sognano di vincere col gioco. E sono tantissimi gli italiani che nel corso dell’anno tentano la fortuna con i Gratta e vinci . C’è subito da sottolineare che esiste – e i ...

“Gratta e Vinci” : come aumentare le probabilità di vincere : Uno dei giochi più amati dagli italiani è la lotteria istantanea Gratta e Vinci. A oggi, ne esistono in circolazione oltre sessanta tipologie diverse e il loro costo va da un euro a 20 euro. Va subito precisato un aspetto: si tratta comunque di gioco d’azzardo e non si diventa ricchi sfidando la sorte. Il confine tra una piccola scommessa e la ludopatia, purtroppo, è molto labile e i dati lo testimoniano. Detto questo, aguzzando l’occhio è ...