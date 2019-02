Google rilascia Flutter SDK 1 2 | Dart 2 2 e l’AI per il controllo della grammatica su

Rilasciata la versione 9.31 beta di App Google con qualche piccola novità : Il team di App Google ha dato il via al rilascio di una nuova beta, portando così l'applicazione Android alla release 9.31. Ecco cosa cambia L'articolo Rilasciata la versione 9.31 beta di App Google con qualche piccola novità proviene da TuttoAndroid.

Google rilascia Chrome OS 72 con l’integrazione di Google Assistant e altre novità : Il team di Chrome OS ha dato il via al rilascio della versione 72, introducendo alcune interessanti novità. Scopriamo insieme quali sono L'articolo Google rilascia Chrome OS 72 con l’integrazione di Google Assistant e altre novità proviene da TuttoAndroid.

Google rilascia Chrome OS 72 con l’integrazione con Google Assistant e altre novità : Il team di Chrome OS ha dato il via al rilascio della versione 72, introducendo alcune interessanti novità. Scopriamo insieme quali sono L'articolo Google Rilascia Chrome OS 72 con l’integrazione con Google Assistant e altre novità proviene da TuttoAndroid.

Google rilascia le patch di sicurezza di febbraio 2019 per i suoi Pixel : Google rilascia le patch di sicurezza di febbraio 2019 per i suoi smartphone e tablet Google Pixel, Google Pixel XL, Google Pixel 2, Google Pixel 2 XL, Google Pixel 3, Google Pixel 3 XL e Google Pixel C. L'articolo Google rilascia le patch di sicurezza di febbraio 2019 per i suoi Pixel proviene da TuttoAndroid.

Google prepara novità per Ricerca Google e rilascia il fix per il widget At a Glance dell’App Google beta : Google si è trovata costretta ad apportare diverse modifiche alle proprie politiche e nelle ultime settimane ne sta testando alcune relative a Ricerca Google L'articolo Google prepara novità per Ricerca Google e rilascia il fix per il widget At a Glance dell’App Google beta proviene da TuttoAndroid.

Google rilascia Android Studio 3.3 con diversi miglioramenti : Android Studio arriva alla versione 3.3, che porta con sé miglioramenti alla stabilità generale e risoluzione di bug; nuova interfaccia di feedback grazie a Project Marble. L'articolo Google rilascia Android Studio 3.3 con diversi miglioramenti proviene da TuttoAndroid.