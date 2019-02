Google Play Film offre film selezionati a noleggio a 0 | 99 euro ad alcuni utenti | anche in

Le app sul Google Play Store dovranno supportare Android 9 Pie entro fine 2019 : Le applicazioni nuove e quelle aggiornate presenti sul Google Play Store saranno tenute ad implementare il supporto ad Android 9 Pie entro la fine del 2019. L'articolo Le app sul Google Play Store dovranno supportare Android 9 Pie entro fine 2019 proviene da TuttoAndroid.

DrainerBot è un’ad fraud che coinvolge molte app del Google Play Store : DrainerBot è una nuova e massiccia operazione di ad fraud scoperta da Oracle e portata avanti attraverso numerose app presenti sul Google Play Store. L'articolo DrainerBot è un’ad fraud che coinvolge molte app del Google Play Store proviene da TuttoAndroid.

Google fa il punto della situazione sulla lotta alle app dannose presenti nel Play Store : Grazie gli sforzi messi in atto da Google, le applicazioni dannose rimosse dal Play Store sono aumentate del 55% nel corso dell'ultimo anno. L'articolo Google fa il punto della situazione sulla lotta alle app dannose presenti nel Play Store proviene da TuttoAndroid.

Google “ridefinisce” Android Things per i produttori di altoparlanti e display smart : Google sta "ridefinendo" la piattaforma Android Things per dare la priorità ai produttori che costruiscono altoparlanti e smart display con Assistant L'articolo Google “ridefinisce” Android Things per i produttori di altoparlanti e display smart proviene da TuttoAndroid.

Google Play Musica ha un bug e non trasmette via Cast le canzoni del 2019 : Pare che Google Play Musica abbia qualche piccolo problema con le canzoni e gli album lanciati nel 2019. Scopriamo insieme tutti i dettagli L'articolo Google Play Musica ha un bug e non trasmette via Cast le canzoni del 2019 proviene da TuttoAndroid.

Google Play Giochi per Android si aggiorna ed è sempre più Material : Il team di Google Play Giochi ha rilasciato una nuova versione dell'app con cui viene ridisegnata la pagina delle impostazioni e vengono ottimizzate alcune opzioni L'articolo Google Play Giochi per Android si aggiorna ed è sempre più Material proviene da TuttoAndroid.

Google promuove alcune storie editoriali sul Play Store attraverso le notifiche : Google sta promuovendo le storie editoriali del Play Store visualizzandole nelle notifiche di sistema, oltre che all'interno dell'applicazione. L'articolo Google promuove alcune storie editoriali sul Play Store attraverso le notifiche proviene da TuttoAndroid.

Il caso Fortnite non toglie il sonno a Google - che conferma la “tassa” alle app del Play Store : "Non abbiamo in programma di ridurre il prelievo del 30%, che crediamo adeguato ai servizi ed alla visibilità che offriamo" L'articolo Il caso Fortnite non toglie il sonno a Google, che conferma la “tassa” alle app del Play Store proviene da TuttoAndroid.

Come disinstallare Google Play Services : Visto che ricevete continui messaggi di errore relativi al funzionamento di Google Play Services su un vecchio dispositivo Android, adesso cercate una soluzione per disinstallare il servizio. Noi di ChimeraRevo abbiamo deciso di realizzare un leggi di più...

Come scaricare l'ultima versione di Google Play Store - download APK - : Il Google Play Store è la porta d'accesso ad un mondo sconfinato di app, giochi, libri, musica e tanto altro. Spesso Google introduce nuove funzioni o sistema la grafica per permettervi di trovare contenuti migliori ed in maniera più semplice ma ...

Google Chrome 72 stabile sbarca sul Play Store con novità legate alla modalità Incognito : La versione stabile di Google Chrome 71 atterra sul Play Store, portando novità legate alle notifiche della modalità Incognito e altri piccoli aggiustamenti. L'articolo Google Chrome 72 stabile sbarca sul Play Store con novità legate alla modalità Incognito proviene da TuttoAndroid.

Come ottenere rimborso dal Google Play Store : In alcuni casi può capitare che l’applicazione, il film, il libro o un altro contenuto scaricato dal market di Big G non rispecchi le vostre aspettative oppure non funziona correttamente. In queste situazioni è necessario leggi di più...

Super Gummy Invaders : finalmente disponibile su Google Play store : In Super Gummy Invaders, il tuo compito è salvare l’intero universo un turno alla volta! Semplice vero? Con controlli intuitivi, meccaniche di gioco immediate e uno stile grafico accattivante il gioco si pone come alternativa ai classici Hyper-casual games come Ballz e Bricks and Balls. Alcune varianti arricchiscono il lineare gameplay del genere, dando la possibilità di guadagnare attacchi speciali da usare al momento giusto per competere al ...

Il rapporto tra alcuni giochi e il Google Play Store da browser procede tutt’altro che bene : Il rapporto tra alcuni giochi ed il Google Play Store attraversa un periodo di "crisi". È come se si fossero presi una pausa, a parziale danno degli utenti L'articolo Il rapporto tra alcuni giochi e il Google Play Store da browser procede tutt’altro che bene proviene da TuttoAndroid.