Giulia Sarti si dimette e autosospende dal M5S I pm | «L' ex non la derubò sui rimborsi»

Caso rimborsi - Giulia Sarti : mi autosospendo dal M5S - : La deputata fa un passo indietro dopo che è stata depositata la richiesta di archiviazione del fascicolo a carico del suo ex fidanzato, da lei denunciato in relazione alla vicenda dei mancati bonifici ...

Caso rimborsi - Giulia Sarti : mi autosospendo dal M5S - : La deputata fa un passo indietro dopo che è stata depositata la richiesta di archiviazione del fascicolo a carico del suo ex fidanzato, da lei denunciato in relazione alla vicenda dei mancati bonifici ...

Giulia Sarti - scandalo M5s : la deputata si dimette. Soldi - bomba delle Iene : 'È scoppiata a piangere - poi...' : Esplode il caso Giulia Sarti nel già disastrato M5s del dopo-Sardegna. La deputata grillina si è dimessa da presidente della commissione Giustizia della Camera e si è auto-sospesa dal Movimento dopo ...

Giulia Sarti - scandalo M5s : la deputata si dimette. Soldi - bomba delle Iene : "È scoppiata a piangere - poi..." : Esplode il caso Giulia Sarti nel già disastrato M5s del dopo-Sardegna. La deputata grillina si è dimessa da presidente della commissione Giustizia della Camera e si è auto-sospesa dal Movimento dopo la notizia della richiesta di archiviazione per l'ex fidanzato Bogdan Andrea Tibusche (meglio conosci

Giulia Sarti si dimette e si autosospende dal M5s : Di Maio annuncia la riorganizzazione del M5s. “Valutiamo di rimuovere il tetto dei due mandati per i consiglieri comunali”, ha detto il vicepremier e ministro dello Sviluppo economico in conferenza stampa: “Il Movimento non cambia anima, ma diventa più adulto”. Di Maio ha ribadito che “la carica di

"Non fu derubata dall'ex". Giulia Sarti si dimette ma scatena l'inferno su Casalino : 'È di oltre un mese fa la decisione della Procura di Rimini di chiedere l'archiviazione della denuncia della mia assistita, Giulia Sarti, nei confronti dell'ex fidanzato, Andrea Tibusche Bogdan. ...

'Non fu derubata dall'ex'. Giulia Sarti si dimette ma scatena l'inferno su Casalino : 'È di oltre un mese fa la decisione della Procura di Rimini di chiedere l'archiviazione della denuncia della mia assistita, Giulia Sarti, nei confronti dell'ex fidanzato, Andrea Tibusche Bogdan. ...

Caso rimborsi - Giulia Sarti : mi autosospendo dal M5S - : La deputata ha deciso di fare un passo indietro alla notizia che è stata depositata la richiesta di archiviazione del fascicolo a carico del suo ex fidanzato, da lei denunciato in relazione alla ...

Rimborsopoli M5s - Giulia Sarti si autosospende : Il caso che coinvoge la parlamentare del Movimento 5 stelle era scoppiato nel febbraio 2018, quando la Sarti era comparsa...

Caso rimborsi - Giulia Sarti si autosospende dal M5s : "A seguito delle notizie riportate sulla stampa in merito alla richiesta di archiviazione per la querela da me sporta nei confronti di Andrea Tibusche Bogdan, annuncio le mie dimissioni da presidente ...

Giulia Sarti si dimette e si autosospende dal M5S. I pm : «Non fu derubata dall'ex» : Giulia Sarti, portavoce M5S e presidente della commissione Giustizia, si è dimessa dal suo incarico e autosospesa dal movimento. La Sarti aveva denunciato l'ex fidanzato per alcuni...

Giulia Sarti si dimette e si autosospende dal M5S. I pm : 'Non fu derubata dall'ex' : Giulia Sarti, portavoce M5S e presidente della commissione Giustizia, si è dimessa dal suo incarico e autosospesa dal movimento. La Sarti aveva denunciato l'ex fidanzato per alcuni bonifici annullati ...

Giulia Sarti si dimette da presidenza della Commissione Giustizia : "A seguito delle notizie riportate sulla stampa in merito alla richiesta di archiviazione per la querela da me sporta nei confronti di Andrea Tibusche Bogdan, annuncio le mie dimissioni da presidente ...

Rimborsi M5S - la Procura di Rimini : "Giulia Sarti non fu derubata dall'ex" : La Procura di Rimini ha chiesto l'archiviazione per Bogdan Andrea Tibusche, alias Andrea De Girolamo come ama farsi chiamare sul web. Tibusche è l'ex fidanzato di Giulia Sarti, deputata dei 5 Stelle che nel febbraio 2018 è finita insieme ad altri al centro dello scandalo "rimborsopoli" svelato da 'Le Iene'. Alla vigilia delle elezioni del 4 marzo il programma di Italia Uno smascherò alcuni deputati e senatori dei 5 Stelle che avevano ...