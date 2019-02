Giulia Salemi - Francesco Monte | pace fatta con mamma Fariba foto

Giulia Salemi fa pace con la madre Fariba : "Amore indivisibile" : I rapporti tra Giulia Salemi e la madre Fariba Teherani si erano incrinati durante la partecipazione della ragazza al Grande Fratello VIP ma, ad oggi, sembra che la crisi tra le due sia rientrata. L'...

Giulia Salemi e Cecilia Rodriguez : incontro alla Milano Fashion Week senza i fidanzati : Ebbene sì, dopo tutti i gossip, i rumors, gli avvenimenti accaduti al Grande Fratello VIP, Giulia Salemi e Cecilia Rodriguez si sono incontrate per la prima volta dopo tanto tempo. L'attuale fidanzata di Francesco Monte e la sua ex hanno partecipato allo stesso evento mondano: la Milano Fashion Week. Le due ragazze, per quanto emerso, non si sarebbero mai incontrate prima d'ora. La sfilata più rinomata è stata, quindi, l'occasione per farle ...

Giulia Salemi : "Con Monte abbiamo molti progetti insieme" : Giulia Salemi e Francesco Monte ormai sono una coppia acclarata. Da quando sono usciti dalla casa del Grande Fratello Vip , hanno portato avanti la loro relazione in modo serio, cercando di non ...

Fariba - parla Giulia Salemi : tutta la verità sul rapporto con la madre : Fariba Tehrani, parla Giulia Salemi: tutta la verità sul rapporto con la madre dopo le polemiche dei giorni scorsi Pochi giorni fa è tornato al centro del gossip del Bel Paese il rapporto tra Giulia Salemi e sua madre Fariba Tehrani. A riaccendere i riflettori sulla vicenda una lettera scritta dalla stessa Fariba per la […] L'articolo Fariba, parla Giulia Salemi: tutta la verità sul rapporto con la madre proviene da Gossip e Tv.

Giulia Salemi : chi è - vita privata e carriera della showgirl : Giulia Salemi: chi è, vita privata e carriera della showgirl Chi è Giulia Salemi e carriera Giulia Salemi è una modella, un personaggio televisivo ed un’attrice. Suo padre è italiano mentre sua madre ha origini persiane. Attualmente la showgirl è tra i concorrenti del Grande Fratello Vip 3. La vita privata e la carriera di Giulia Salemi Giulia Salemi nasce il 1 aprile 1993 a Piacenza. Il padre, Mario Salemi, è italiano mentre la madre, ...

La mamma di Giulia Salemi - Fariba racconta di non vedere più la figlia : Fariba Tehrani madre di Giulia Salemi parla della figlia Fariba Tehrani in tv, a Pomeriggio 5, racconta a Barbara D’Urso di quanto sia dispiaciuta: il rapporto con Francesco Monte avrebbe allontanato Giulia Salemi, sua figlia, da lei. La donna chiarisce, però, di non aver nulla contro l’ex tronista 30enne. La lettera pubblicata da Di Più in cui Fariba attaccava il pugliese sarebbe stata manipolata. Fariba Tehrani, … L'articolo La mamma di ...

Il San Valentino dei vip : sorprese per Giulia Salemi e Federica Panicucci : Ieri è stato celebrato San Valentino ovvero la festa degli innamorati. Sono stati molti i vip che hanno scelto di passare la giornata insieme ai propri partner. Ma non è stato così per tutti: Benedetta Mazza, per esempio, ha festeggiato la ricorrenza con il suo migliore amico. Attraverso i social siamo andati a scovare la giornata di alcuni dei personaggi più amati del piccolo schermo. Francesco Monte e Giulia Salemi: amore, coccole e ...