Giornata Lega Pro sulle infrastrutture

Volley - i migliori italiani della 22^ Giornata di Superlega. Zaytsev rinato - Juantorena scatenato - Vettori ruggisce : Nel weekend si è disputata la 22^ giornata di SuperLega, il massimo campionato italiano di Volley maschile. Di seguito gli italiani che si sono maggiormente messi in luce in questo fine settimana. IVAN Zaytsev. Lo Zar rinasce dopo un periodo complicato, le cinque sconfitte consecutive di Modena avevano messo in difficoltà lo spogliatoio ma ci pensa l’opposto a trascinare i Canarini verso il successo contro Vibo Valentia: 26 punti, 57% in ...

Volley - SuperLega 2019 : 22^ Giornata - Perugia vola a +3 su Trento. Civitanova e Modena vincono - Milano scatenata : vincono tutte le big nel pomeriggio riservato alla 22^ giornata di SuperLega, il massimo campionato italiano a squadre. Perugia si conferma al comando con tre punti di vantaggio su Trento che ieri aveva sconfitto Padova, i Block Devils hanno espugnato Monza per 3-0 con relativa facilità e proseguono la propria cavalcata in testa alla classifica grazie alle prestazioni da urlo dell’opposto Aleksandar Atanasijevic (16 punti) e dello ...

Eurolega - risultati e classifica dopo la 23ª Giornata – Fenerbahce ok senza patemi - sorridono Panathinaikos e Real : Si conclude la 23ª Giornata di Eurolega con la vittoria del Real Madrid sul Bayern Monaco, sorridono anche Fenerbahce e Panathinaikos che stendono Darussafaka e Khimki Cala il sipario sulla Giornata numero 23 di Eurolega, che vede al comando sempre il Fenerbahce che non lascia scampo al Darussafaka nel testa-coda di questo pomeriggio. I turchi si impongono con il punteggio di 75-97, ristabilendo le distanze con il CSKA Mosca uscito ...

Volley - SuperLega 2019 : 22^ Giornata - Perugia e Trento si sfidano a distanza. Modena per tornare alla vittoria : Nel weekend del 23-24 febbraio si giocherà la 22^ giornata della SuperLega, il massimo campionato italiano di Volley maschile. Non sono in programma dei big match ma il turno potrebbe diventare fondamentale per la classifica generale visto che ci avviciniamo a grandi passi verso il termine della regular season. La capolista Perugia ha allungato al comando (tre punti di vantaggio su Trento), sta attraversando un buon momento di forma condito ...

Volley : la Lega Pallavolo promuove la XII Giornata delle Malattie rare : ... la Giornata delle Malattie rare è oggi un evento di caratura mondiale che coinvolge oltre 85 paesi nel mondo. In Italia la Giornata è coordinata da UNIAMO Federazione Italiana Malattie rare Onlus: ...

Volley - SuperLega 2019 : i migliori italiani della 21^ Giornata. Juantorena graffia - Ricci cresce - bene Raffaelli : Nel weekend si è disputata la 21^ giornata della SuperLega che si completerà questa sera con il posticipo tra Verona e Trento. Di seguito gli italiani che si sono messi maggiormente in luce nel fine settimana riservato al massimo campionato italiano di Volley maschile. OSMANY Juantorena. Ci mette il suo solito zampino nella grande serata di Civitanova che demolisce Modena e aggancia Trento al secondo posto (momentaneamente). La Pantera mette a ...

Volley - SuperLega 2019 : 21^ Giornata - Perugia prosegue la cavalcata in testa. Monza e Padova : successi da playoff : Nel pomeriggio si sono giocate quattro partite valide per la 21^ giornata della SuperLega 2019, il massimo campionato italiano di Volley maschile. Perugia allunga in vetta, ora i Block Devils hanno quattro punti di vantaggio su Trento che scenderà in campo domani sera contro Verona. I Campioni d’Italia non hanno avuto particolari problemi contro il fanalino di coda Castellana Grotte: facile 3-0 per i ragazzi di Lorenzo Bernardi che ha ...

Volley - SuperLega 2019 : 21^ Giornata - Civitanova-Modena il big match. Perugia per rimanere in vetta - Trento rischia a Verona : Nel weekend tornerà protagonista la SuperLega, il massimo campionato italiano di Volley maschile andrà in scena con la 21^ giornata dopo la sosta della scorso fine settimana dovuta alla Final Four della Coppa Italia. I riflettori sono tutti puntati sul big match tra Civitanova e Modena che si sono già fronteggiate mercoledì sera in Champions League, la Lube ha espugnato il PalaPanini sigillando la qualificazione ai quarti di finale mentre i ...

Basket - Eurolega femminile 2019 : 13^ Giornata - Schio cede nettamente sul difficilissimo campo di Ekaterinburg : Era la partita più complessa dell’intero girone di Eurolega femminile e tale s’è confermata: nella tredicesima e penultima giornata il Famila Schio perde nettamente sul campo dell’UMMC Ekaterinburg, tra le formazioni favorite per la conquista del trofeo, con il punteggio di 77-46, dopo aver retto l’urto delle russe nella prima metà di gara. Tutte le stelle di prima grandezza della squadra di Miguel Mendez si sono messe in ...

Eurolega - risultati e classifica dopo la 22ª Giornata – Milano vince e mette pressione a Baskonia e Bayern in zona Playoff : L’Olimpia Milano batte il Darussafaka e resta attaccata alla zona Playoff. Fenerbahce ancora in vetta, al CSKA mosca il big match contro il Real Madrid: risultati e classifica di Eurolega dopo i match della 22ª Giornata Due giorni di grande basket sui parquet di tutta Europa per il 22° turno di Eurolega. Olimpia Milano che chiude una Giornata dai verdetti davvero importanti e lo fa con un successo importante. I ragazzi di coach ...

Eurolega - 22ª Giornata – L’Efes torna al successo - ok Khimki e Barcellona : 3° ko consecutivo per l’Olympiakos : L’Anadolu Efes batte il Gran Canaria, vittorie per Khimki e Barcellona, l’Olympiakos rimedia il terzo ko di fila: i risultati delle gare del giovedì della 22ª Giornata di Eurolega Giovedì di grande basket sui parquet di tutta Europa: inizia la 22ª Giornata di Eurolega. Un poker di match davvero interessanti ha tenuto compagnia i fan europei a partire dalla tarda sera di quest’oggi. Ha aperto le danze il successo dell’Anadolu Efes, tornato ...

Volley - i migliori italiani della 20ma Giornata di Superlega. Sbertoli e Spirito : linea verde in regia nel festival dei centrali : Tanti centrali ma anche un paio di giovani alzatori hanno trovato il modo di mettersi in evidenza nella ventesima giornata di Superlega fra gli italiani in campo, mentre i soli Lanza e Vettori, da cui in azzurro difficilmente si potrà prescindere, sono protagonisti su ottimi livelli tra gli attaccanti di palla alta. Ecco i migliori azzurri del turno appena disputato di Superlega. FABIO RICCI: Chiuse in soffitta le preoccupazioni per il problema ...

