Giorgia Meloni | Non abbiamo mai tradito gli elettori

Giorgia Meloni punge Matteo Salvini : "Cresciamo solo noi e la Lega. Forse - ora..." : "Cresciamo solo noi e la Lega". E' questa l'analisi di Giorgia Meloni sull'andamento dei voti ai singoli partiti nelle elezioni regionali sarde. Che si accompagna ad un dato ulteriormente incoraggiante: con metà delle sezioni scrutinate, il centrodestra scavalla la soglia del 50%, sfiorando il 52 e

Giorgia Meloni : figlia - marito e carriera. Chi è la politica : Giorgia Meloni: figlia, marito e carriera. Chi è la politica Carriera politica e vita privata Giorgia Meloni Giorgia Meloni è nata a Roma, il 15 gennaio del 1977. Fortemente legata a Roma (infatti è una grande tifosa della squadra giallorossa), ha tentato di candidarsi a sindaco. Ma è anche una donna profondamente legata alle tematiche che coinvolgono la sfera familiare (infatti questo particolare interesse confluirà nel provvedimento di ...

Miss Garbatella leader della destra L'ascesa europea di Giorgia Meloni : Dalla Garbatella a leader della destra italiana. Il 22 febbraio 2019 passerà alla storia come il giorno dell'incoronazione di Giorgia Meloni. Classe 1977, la leader di Fratelli d'Italia ha portato il suo partito all'interno dell'Acre... Segui su affaritaliani.it

Giorgia Meloni - il nuovo gruppo della leader di Fratelli d'Italia : ecco come scardina l'Europa : Saranno presenti tutte le delegazioni dei partiti che fanno parte di questa famiglia politica. Il tutto accade a poche settimane dalle elezioni europee e non a caso. Secondo i sondaggi l' alleanza ...

Sondaggio Masia - battuta d'arresto per Matteo Salvini : godono Giorgia Meloni e Silvio Berlusconi : Una grossa sorpresa nell'ultimo Sondaggio proposto da Fabrizio Masia ad Agorà, il programma della mattina di Rai 3. Già, perché questa volta, stando alla rivelazione, a lasciare parecchi decimali sul campo è la Lega di Matteo Salvini, e lo farebbe a vantaggio di Forza Italia di Silvio Berlusconi. Du

Giorgia Meloni contro Fabio Fazio : "Guadagni milioni e ci fai lezioni sui migranti?" : Nella nuova puntata di Pomeriggio, il talk-show di successo condotto da Barbara D'Urso, è apparsa nelle vesti di ospite la leader di Fratelli d'Italia, la cui ospitata-Tv è stata molto apprezzata dal ...

Giorgia Meloni zittisce Cesare Battisti : "Vuole uno sconto di pena?" - come lo massacra : Senza vergogna. Il terrorista rosso Cesare Battisti ha infatti chiesto, tramite i suoi legali, di commutare l'ergastolo in una pena a 30 anni di carcere. Il tutto dopo la lunghissima latitanza conclusa poche settimane fa e le condanne per gli omicidi commessi ai tempi del Pac. Una richiesta che scat

Giorgia Meloni - la furia dopo la richiesta di risarcimento dei migranti della Diciotti : "Siamo alla farsa" : Difficile dirlo con parole migliori rispetto a quelle di Giorgia Meloni: "Siamo alla farsa", tuona la leader di Fratelli d'Italia. Si riferisce alla richiesta di risarcimento avanzata dai migranti a bordo della Diciotti al nostro governo. "Ormai l'Italia viene trattata come lo zimbello del mondo int

Matteo Salvini - il retroscena : Giorgia Meloni entra nel governo - Guido Crosetto ministro della Difesa : Se la crisi economica che sempre più si sta delineando dovesse mettere in crisi il governo giallo-verde, lo stesso esecutivo sarà costretto ad allargare la maggioranza e in questo scenario, scrive Augusto Minzolini su Il Giornale, non solo si fa sempre più concreta l'ipotesi di una manovra correttiv

Giorgia Meloni : altezza - età - peso - figli e fidanzato : Cresciuta nel popolare quartiere romano della Garbatella, Giorgia Meloni comincia giovanissima la sua attività politica. A soli quindici anni entra nel comitato studentesco della sua scuola contestando con forza la riforma che l’allora Ministro Rosa Russo Iervolino voleva apportare alla Pubblica Istruzione. Per mantenersi agli studi Giorgia lavora come cameriera e barista ed è stata la baby sitter di Olivia, la primogenita di Fiorello. Nel 1996 ...

Pomeriggio 5 - Giorgia Meloni accusa ex ministri di favoreggiamento dell'immigrazione : La leader di Fratelli d'Italia, Giorgia Meloni, è stata invitata dalal D'Urso in trasmissione a Pomeriggio 5. Dopo il voto della Giunta con il quale si è deciso di non dare parere positivo a procedere nei confronti di Matteo Salvini per il caso della Diciotti, la leader di FdI ha detto: "Era scontato che la Giunta votasse contro e che lo facesse il M5S. Era scontato semplicemente perché non è giusto processare Salvini per il suo lavoro: impedire ...