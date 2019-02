Gigi D' Alessio sbotta sui social per un commento ad Anna Tatangelo | ' Str'

Insigne e Nino D'Angelo : un balletto per Gigi D'Alessio : Sembra, finalmente, essere tornato il sereno nella vita di Gigi D'Alessio . Dopo il superamento della crisi con la sua compagna Anna Tatangelo , tutto pare andare per il verso giusto. Lui e il suo ...

Anna Tatangelo - post d’amore su Instagram per Gigi D’Alessio : Anna Tatangelo e Gigi D’Alessio sono di nuovo innamorati e felici. Lo dimostra il post d’amore che la cantante di Sora ha pubblicato su Instagram. L’artista, reduce dall’avventura di Sanremo, il 24 febbraio ha celebrato il compleanno del compagno a cui è legata da ben 14 anni e da cui ha avuto il figlio Andrea. Per festeggiare il cantante, Anna ha organizzato una festa, invitando gli amici più cari di Gigi, ma soprattutto ...

Anna Tatangelo e Gigi D’Alessio festeggiano 14 anni insieme - la dedica : Anna Tatangelo e Gigi D’Alessio, il loro amore dura da 14 anni Anna Tatangelo e Gigi D’Alessio hanno superato la crisi e ora la loro relazione va a gonfie vele. Dopo la sua partecipazione all’ultima edizione del Festival di Sanremo, la cantante festeggia insieme al suo compagno una ricorrenza speciale. A ricordare il momento la […] L'articolo Anna Tatangelo e Gigi D’Alessio festeggiano 14 anni insieme, la dedica ...

Gigi D’Alessio : Instagram - figli - altezza ed età. Chi è il cantante : Gigi D’Alessio: Instagram, figli, altezza ed età. Chi è il cantante Chi è Gigi D’Alessio e carriera Gigi D’Alessio è nato a Napoli il 24 febbraio 1967. Si è diplomato al Conservatorio. Fin da giovane, Gigi è stato notato da Mario Merola il quale dopo aver percepito la sua bravura sia nel canto ma anche come autore, lo vuole al suo fianco come autore e pianista. Inizia a lavorare ai matrimoni, battesimi e nelle feste di paese e ...

Gigi D'Alessio/ Video - "A Napoli è così… vai a fare i matrimoni!" - La Confessione - : Gigi D'Alessio è pronto a raccontarsi a cuore aperto nella prima puntata de La Confessione, il programma di Peter Gomez trasmesso sul Nove

Gigi D'Alessio - a La Confessione racconta : 'Alla camorra ho regalato un sacco di canzoni' : Gigi D'Alessio ha inaugurato la nuova stagione del famoso talk show di canale 9 La Confessione . Il conduttore Peter Gomez ha avuto modo di porre al primo ospite del programma alcune domande circa il ...