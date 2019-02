Genitori Renzi al gip | “Non amministriamo più società”

ilfogliettone

(Di martedì 26 febbraio 2019) "Non lepiu', siamo fuori da ogni incarico". Anche dicendo questo al giudice Angela Fantechi, idell'ex premier, Tizianoe Laura Bovoli, sperano da ieri pomeriggio di riconquistare la loro liberta'. Laura Bovoli, interrogata prima del marito, ha detto di essersi "dimessa dalla Eventi 6", dove figurava come amministratrice, il 20 febbraio. La Eventi 6 e' la societa' di famiglia dei. Invece il marito al giudice ha detto di essersi "cancellato dall'iscrizione agli agenti di commercio". E' cosi' che di fatto i coniugihanno detto di non lavorare piu' e sono due "pensionati", come hanno detto al gip quando chiedeva loro che professione svolgono attualmente.Intanto anche stasera Matteoribadisce "il massimo rispetto per i magistrati" ma "chiedo che per i mieisi vada subito a processo". "Se sono pensionati e si sono anche dimessi da ...