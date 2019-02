Gasperini - 'Coppa Italia fondamentale' : Gian Piero Gasperini, allenatore dell'Atalanta, ha parlato a Rai Sport alla vigilia della semifinale di andata di Coppa Italia in casa della Fiorentina. "Una partita determinante per la stagione, ...

Coppa Italia Atalanta - Gasperini : «Fondamentale segnare in trasferta» : BERGAMO - "Sarà una partita molto importante per la stagione". Così Gian Piero Gasperini , tecnico dell' Atalanta , prima della semifinale d'andata di Coppa Italia con la Fiorentina : "Quando elimini ...

Atalanta - Gasperini : 'La Coppa Italia è la strada più breve per andare in Europa League' : Gian Piero Gasperini, allenatore dell'Atalanta, ha parlato a Rai Sport alla vigilia della semifinale di andata di Coppa Italia in casa della Fiorentina. 'Una partita determinante per la stagione, ...

Torino-Atalanta - Gasperini : 'La coppa ha influito - ma recupereremo' : Gian Piero Gasperini ha analizzato così la partita, intervistato da Sky Sport: "Ora abbiamo la coppa Italia che per noi è un obiettivo importante, poi torneremo con maggiore attenzione sul campionato.

E’ l’Atalanta la favorita alla vittoria della Coppa Italia : la squadra di Gasperini può entrare nella storia : Momento impressionante dell’Atalanta, la squadra di Gasperini sta disputando una stagione incredibile tra campionato e Coppa Italia ed adesso si candida a confermarsi grande protagonista anche nella seconda parte di stagione, nel dettaglio può pensare alla qualificazione in Champions League e vincere la Coppa Italia. L’Atalanta ha dato una lezione alla Juventus, vittoria con un incredibile 3-0 che non lascia repliche ed adesso ...

Coppa Italia – Atalanta show - Gasperini soddisfatto : “non corriamo e basta - oggi gioco di qualità! Nessun segreto - ma…” : Gasperini analizza la vittoria dell’Atalanta di questa sera nei quarti di finale di Coppa Italia contro la Juventus: le parole dell’allenatore della squadra bergamasca dopo il secco 3-0 al club bianconero Una partita impeccabile, questa sera, per l’Atalanta: allo Stadio Atleti Azzurri d’Italia la squadra bergamasca è riuscita a mettere in difficoltà la Juventus, eliminandola definitivamente dalla Coppa Italia grazie ...

Coppa Italia - Atalanta-Juventus 3-0 : Ronaldo non basta contro la squadra di Gasperini. Doppietta di Zapata : Impresa dell’Atalanta in Coppa Italia. I bergamaschi hanno battuto la Juventus, che ha vinto 4 edizioni consecutive del trofeo nazionale: se avesse vinto anche quest’anno sarebbe stato record europeo. Non sarà così e il merito è dei bergamaschi guidati da Gian Piero Gasperini che hanno travolto la squadra campione d’Italia di Massimiliano Allegri col risultato di 3-0. I nerazzurri sono partiti fortissimo da subito e negli ...

Coppa Italia Atalanta - Gasperini : «Vittoria importante su un campo difficile» : Tutto sulla Coppa Italia La cronaca Coppa Italia Atalanta Gasperini Tutte le notizie di Coppa Italia Per approfondire

Gasperini - ci tocca sempre Juve in Coppa : ANSA, - BERGAMO, 13 GEN - "La Coppa Italia è l'altro modo che abbiamo per tornare in Europa League, ma arrivarci attraverso il campionato è più facile". Alla vigilia dell'ottavo di lunedì a Cagliari, ...

Atalanta - Gasperini : "Schiero i migliori. E la Coppa serve anche per l'Europa..." : Intanto, nel pomeriggio, la società ha ufficializzato la risoluzione del prestito di Bryan Cabezas al Fluminense e la successiva cessione, sempre a titolo temporaneo, per 18 mesi,, al Club Sport ...