Fumata bianca dalle negoziazioni tra USA e Cina

Calciomercato Torino - assalto ad un giovane della cantera del Barcellona : granata vicini alla Fumata bianca : Il club granata è vicino a chiudere per l’arrivo di Alejandro Marcos, difensore centrale classe 2000 in scadenza con il Barcellona Il Torino guarda al futuro, provando ad anticipare la concorrenza per Alejandro Marcos, giovane difensore di proprietà del Barcellona. Il club granata, secondo quanto riferito da Gianlucadimarzio.com, avrebbe già raggiunto l’intesa con il classe 2000, che non intende rinnovare il proprio contratto ...