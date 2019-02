Francia | polemiche per hijab da corsa | Decathlon sospende la vendita

Italia-Francia - Salvini : no polemiche - difendiamo interessi italiani : Roma, 7 feb., askanews, - 'Non vogliamo litigare con nessuno, non siamo interessati alle polemiche: siamo persone concrete e difendiamo gli interessi degli italiani'. E' quanto afferma il vicepremier ...

Moscovici : assurde e pretestuose polemiche Italia-Francia : Lo dice alla Stampa, il commissario europeo all'Economia,Pierre Moscovici, secondo cui "è incomprensibile immaginare, per ragioni politiche e pretestuose, un allontanamento fra Italia e Francia. È ...

Crisi Italia-Francia - Giuseppe Conte prova a placare le polemiche : “Amicizia salda - non si discute” : Il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, cerca di rasserenare gli animi dopo lo scontro tra Italia e Francia sul tema dei migranti e la convocazione dell'ambasciatrice italiana a Parigi in seguito alle dichiarazioni di Luigi Di Maio: "Non è in discussione la nostra storica amicizia con la Francia. Questo rapporto rimane forte e saldo a dispetto di qualsiasi discussione politica".Continua a leggere

Le polemiche tra Francia e Italia sul "neocolonialismo di Parigi" : Tensioni diplomatiche tra Francia e Italia per le accuse del M5s su come Parigi influenzi l'economia delle ex colonie africane e, di conseguenza, l'immigrazione verso l'Europa. Il ministro francese per gli Affari europei, Nathalie Loiseau, ha convocato l'ambasciatore Italiano, Teresa Castaldo, per protestare contro le "affermazioni inaccettabili e inutili" espresse ieri dalle "autorità Italiane". Nel mirino, le frasi del vice premier Luigi Di ...