Foto del matrimonio di Kensi e Deeks in NCIS Los Angeles 10 | tra promesse nuziali e

(Di martedì 26 febbraio 2019)Tutto pronto per ildiinLos10. La coppia della longeva serie crime finalmente giungerà all'altare in uno dei prossimi episodi della decima stagione.Il lieto evento era stato già anticipato dall'attrice Daniela Ruah, che il mese scorso aveva postato un indizio inequivocabile su Instagram: la prima pagina del copione dell'episodio 10x17 con il titolo "Till Death Do Us Apart" (che tradotto è "Finché morti non ci separi"). L'immagine era accompagnata dalla didascalia allusiva che scioglieva ogni dubbio: "L’episodio che molti di voi stavano aspettando…”TV Guide e TV Insider hanno condiviso le prime immagini deldiinLos10, e i fan sono pronti a scommettere che non tutto filerà liscio durante la cerimonia. Sicuramente la coppia arriverà al fatidico "sì" senza nessun indugio, ma dellesi deducono ...