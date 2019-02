' Fleurs' di Battiato esce in vinile per i 20 anni della publicazione

ilmessaggero

: Franco Battiato: la ristampa di “FLEURs” per i 20 anni dall’uscita - givagivaz : Franco Battiato: la ristampa di “FLEURs” per i 20 anni dall’uscita - fpincio : #FrancoBattiato: la ristampa di 'FLEURs' per i 20 anni dall'uscita - ildiodelrock : Franco Battiato: la ristampa di “FLEURs” per i 20 anni dall’uscita -

(Di martedì 26 febbraio 2019) In occasione del 20moversario dalla pubblicazione, 1999, ed alla vigilia del 74mo compleanno di Franco, nato il 23 marzo 1945,, Universal Music Italia pubblica per la prima volta in ...