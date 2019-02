Fiorentina-Atalanta | Gasperini | “Coppa Italia fondamentale per noi”

Fiorentina-Atalanta - Pioli : “Gasperini sbagliò a dare del simulatore a Chiesa” : FIORENTINA ATALANTA Pioli – “Ce l’abbiamo in testa di vincerla la Coppa Italia, come credo sia normale per tutte le squadre che sono rimaste. E’ capitato raramente che le prime tre squadre del campionato siano fuori”. Sono le parole dell’allenatore della Fiorentina, Stefano Pioli, alla vigilia della semifinale d’andata di Coppa Italia contro l’Atalanta. “Noi […] L'articolo ...

Coppa Italia Fiorentina - Pioli : «Atalanta squadra di livello - servirà attenzione» : FIRENZE - " Atalanta ? È una squadra con un gran livello fisico ed hanno sempre la stessa interpretazione della gara. Hanno giocatori come Zapata , Ilicic e Gomez che sono molto pericolosi e non a ...

Fiorentina-Atalanta - Pioli : 'Errori Var da accettare. All'andata si parlò di polpastrelli' : La Fiorentina si appresta a tornare in campo. Archiviati i 102' pazzi di domenica sera contro l'Inter, i viola ospiteranno l 'Atalanta per la semifinale di andata di Coppa Italia. A tenere banco, però,...

Coppa Italia - in Fiorentina-Atalanta regna l’equilibrio. Sfida del gol Muriel Vs Zapata su Sisal Matchpoint : Fiorentina e Atalanta sono le altre due protagoniste delle semifinali di Coppa Italia. Dopo aver eliminato Roma e Juventus, le due squadre si possono considerare le outsider della competizione e la gara di andata che si gioca al Franchi si presenta in equilibrio quasi perfetto. La Fiorentina non perde da 9 partite ed è leggermente favorita, secondo gli esperti di Sisal Matchpoint, a 2,57. I nerazzurri sono reduci da due sconfitte ...

Coppa Italia Fiorentina - Muriel : «Pensiamo all'Atalanta» : FIRENZE - "Teniamoci i sorrisi e mettiamo da parte le polemiche. Mettiamo da parte quella che comunque resta una grande partita giocata dalla Fiorentina , resettiamo e pensiamo a mercoledì" . Luis ...

Fiorentina Atalanta probabili formazioni Coppa Italia : Chiesa dal 1' minuto : Fiorentina Atalanta probabili formazioni – Tutto pronto per il match dell’Artemio Franchi di Firenze Fiorentina-Atalanta, valido come semifinale di andata della Coppa Italia 2018-2019. Si gioca mercoledì 27 alle ore 21. Viola chiamati a confermare il roboante 7-1 con cui si sono sbarazzata della Roma di Eusebio Di Francesco. Bergamaschi chiamati a giocare per la Storia. La […] L'articolo Fiorentina Atalanta probabili formazioni Coppa ...

Pronostico Fiorentina vs Atalanta - Coppa Italia 27-2-2019 e formazioni : Analisi, Pronostico e formazioni di Fiorentina vs Atalanta, Coppa Italia 27-2-2019La Coppa Italia come trampolino per l’Europa. Ci pensa l’Atalanta, sesta in campionato appaiata a Lazio e Torino, ci pensa a maggior ragione la Fiorentina, che in classifica è qualche punto più dietro.Le due squadre arrivano con il Pronostico in sostanziale equilibrio, soprattutto perché l’Atalanta dopo mesi alla grandissima è incappata in due ko di fila che ne ...

Fiorentina-Atalanta - Coppa Italia : la partita in diretta tv su Rai 1 il 27 febbraio : Fiorentina-Atalanta, andata delle semifinali della Coppa Italia 2019, si giocherà mercoledì 27 febbraio alle ore 21:00 allo stadio Artemio Franchi di Firenze. La partita sarà trasmessa in chiaro su Rai 1 e sarà pertanto visibile anche in diretta streaming su Rai Play. Il match di ritorno è invece fissato per il prossimo 24 aprile a Bergamo, la vincente della doppia sfida affronterà in finale la vincente di Lazio-Milan, l’altro penultimo atto ...

Semifinali Coppa Italia 2019 : Lazio-Milan e Fiorentina-Atalanta. Programma - orari e tv : Martedì 26 e mercoledì 27 febbraio si disputeranno le Semifinali d’andata della Coppa Italia 2019 di calcio, il trofeo entra nel vivo e ci avviciniamo all’atto conclusivo. Si preannuncia grande spettacolo nelle due sfide infrasettimanali che dovrebbero essere aperte a ogni risultato e potenzialmente ricche di colpo di scena: sono rimaste in corsa quattro outsider che ai quarti di finale hanno eliminato le grandi favorite della ...