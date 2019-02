FINANZA L' oro di Bankitalia e il piano A per non restare in balia dell' Ue

SPY FINANZA/ Dall'oro una sentenza chiara per i mercati : Martedì sui mercati si è assistito a qualcosa di piuttosto insolito: il contemporaneo rialzo dell'oro e degli indici azionari

Fabrizio Corona - festa nel pub : arrivano Guardia di FINANZA e Carabinieri : Non c'è pace per l'ex re dei paparazzi Fabrizio Corona: in una festa nel quale era ospite a Solofra, in provincia di Avellino, hanno fatto irruzione Carabinieri e Guardia di Finanza.Durante il blitz, scrive Leggo, le forze dell'ordine hanno contestato prescrizioni e sanzioni amministrative, oltre a proporre l’adozione di un provvedimento di sospensione dell’attività a carico del titolare dell’esercizio in quanto ha impiegato lavoratori ...

Dalla FINANZA al lavoro nelle miniere : quali sono i settori dove si guadagna di più? : «Vorrei studiare lettere moderne, ma mi sono iscritto a medicina per guadagnare di più». Frasi come questa sono sulla bocca di molti studenti universitari . La soddisfazione per il proprio lavoro , ...

FINANZA & AUTO/ Guerra ai diesel e spinta all'elettrico stanno uccidendo Pil e lavoro : Si cominciano a vedere delle trasformazioni nel mercato dell'AUTO che avranno conseguenze molto pesante sul lavoro e sul Pil di alcuni paesi

FINANZA - il «mondo perfetto» delle banche d’affari : per loro la Borsa può solo salire : Dal 2005 l’analisi di 153 target di prezzo ha evidenziato che solo in 6 casi le previsioni per fine anno erano al ribasso. L’ultimo decennio a Wall Street ha abituato a rialzi praticamente ininterrotti e la chiusura negativa, intorno al 6% per l’S&P 500 lo scorso anno, ha riportato gli investitori con i piedi per terra (si è trattata della peggiore performance dal 2008)...

Lavoro nero e irregolare : controlli della FINANZA - Senza Colonne News - Quotidiano di Brindisi : Nei giorni 22 e 23 gennaio è stato effettuato dalla guardia di Finanza un piano straordinario di interventi finalizzato a prevenire e reprimere il fenomeno del Lavoro "nero" ed "irregolare", nonché le ...

Traffico di migranti - la FINANZA sequestra 'tesoro' da 3 milioni di euro : Un sodalizio criminale gestiva sbarchi con gommoni veloci dalla Tunisia alla Sicilia: 14 fermi. Sigilli a tre aziende del Trapanese: un ristorante, un cantiere nautico e un'azienda agricola

