Fiat 500 | 500X e 500L | a Ginevra l’edizione speciale 120°

Fiat - Per lanniversario - la famiglia 500 aggiunge la gamma 120 : Al Salone di Ginevra, la Fiat presenterà la nuova famiglia 500 "120", declinata sui modelli 500, 500X e 500L, per celebrare il centoventesimo compleanno del marchio, nel segno della "connettività". Alla rassegna elvetica debuttano anche le nuove Panda Connected by Wind e Tipo Sport 5 Porte con Pack Wind. La famiglia 500 "120", la più connessa di sempre. Le tre 500 sullo stand "indosseranno" una ...

Fca : prodotte 500.000 Fiat Tipo : Fiat Tipo raggiunge, a meno di tre anni dal lancio, le 500.000 unità prodotte. L'esemplare prodotto nello stabilimento di Bursa, in Turchia è una Tipo 5 Porte Sport, modello sviluppato in collaborazione con Mopar, equipaggiata con il motore 1.6 Multiject Dct da 120 Cv. La Fiat Tipo è protagonista nel suo segmento in Italia e nella top 10 in quattro Paesi ...

Fiat 500L - LUrbana Edition a listino negli Usa : Torna con nuove personalizzazioni lallestimento Urbana Edition per le Fiat 500L vendute in Nord America. Basato sulla versione Trekking della popolare monovolume, è disponibile con cinque diversi colori per la carrozzeria (nero, bronzo, bianco, grigio scuro e verde), abbinati al tetto nero a contrasto.Le dotazioni. Completano le caratterizzazioni esterne i cerchi di lega color nero lucido da 17 pollici e dettagli Miron-black come maniglie delle ...

Fiat Tipo - Prodotti 500.000 esemplari : Il gruppo FCA ha tagliato il traguardo delle 500 mila Fiat Tipo prodotte con un esemplare 1.6 Multijet DCT da 120 CV a 5 porte in allestimento Sport, di colore rosso Passione con tetto nero a contrasto e interni Total Black.Nomi diversi. La compatta di Torino, prodotta nello stabilimento di Bursa in Turchia, viene venduta con il nome di Egea in alcuni mercati e, nella sola variante a quattro porte, come Dodge Neon in Messico. La sua ...

Fiat Tipo a quota 500.000. Porte aperte nel weekend : Nello stabilimento di Bursa, in Turchia, è stata prodotta la Fiat Tipo numero 500.000. L’esemplare prodotto è una Tipo 5 Porte Sport equipaggiata con il motore 1.6 Multiject DCT da 120 CV e caratterizzata dalla suggestiva livrea Rosso Passione, abbinata al tetto Nero a contrasto, e nuovi interni in Total Black. Il risultato conferma la bontà di Tipo, […] L'articolo Fiat Tipo a quota 500.000. Porte aperte nel weekend ...

500 - al MoMA di New York si può ammirare l'iconico modello Fiat. Esposta fino al 15 giugno : Se si contano, oltre alla Serie F, anche le altre versioni , Sport, D, L, R, di prima generazione, la 500 è stata prodotta tra il 1957 e il 1975 in oltre quattro milioni di esemplari. Una cifra che - ...

Auto elettriche : FCA pronta a produrre la Fiat 500 : Qualche giorno fa vi avevamo già parlato di come il gruppo FCA fosse impegnato nel processo di revisione del piano di investimenti da 5 miliardi di euro in tre anni per gli stabilimenti italiani, dovuto anche all’introduzione dell’ecotassa da parte dell’attuale Governo. Nonostante questo, in occasione della presentazione dei risultati finanziari dell’ultimo trimestre del 2018 di FCA, l’attuale amministratore delegato del gruppo, Mike ...

Fiat 500 opera d’arte al MoMA di New York : Ieri, per la prima volta, si è mostrata al grande pubblico la Fiat 500 serie F acquistata nel 2017 dal MoMA, il Museum of Modern Art di New York. E fino al 15 giugno 2019 il prezioso esemplare potrà essere ammirato all’interno di “The Value of Good Design”, la mostra che racconta la storia del […] L'articolo Fiat 500 opera d’arte al MoMA di New York sembra essere il primo su MotoriNoLimits | Auto, F1, motori, ...

S-Design per 500L e 500X : Fiat strizza l'occhio ai giovani : rivolta soprattutto ai giovani la nuova versione S-Design della 500L e 500X, che sono sul mercato italiano da qualche giorno, con speciali formule d'acquisto. Fiat propone questo allestimento già su ...

FCA : contro l’ecotassa a Termoli saranno prodotte le Fiat 500 e Panda ibride : A seguito dell’introduzione dell’”ecotassa” di cui vi abbiamo già parlato, FCA ha dovuto rimettere mano al suo piano industriale e rivedere le priorità in modo da non dover soccombere a causa delle politiche del Governo. Nei prossimi giorni FCA svelerà il nuovo piano industriale tuttavia sappiamo che nelle intenzioni del gruppo italo-americano, c’è quella di proporre delle motorizzazioni alternative per i suoi modelli di punta Fiat 500 e Panda e ...

Dacia Duster supera Fiat 500 X - è la vettura segmento C più venduta a gennaio 2019 : Dacia Duster inizia il 2019 con una notizia che farà senza dubbio rumore, perché nel mese di gennaio è risultata la vettura più venduta nel competitivo segmento C in Italia. Stiamo parlando di un segmento di mercato molto importante, che attrae un automobilista su tre ed è da sempre presidiato dalla Volkswagen Golf. Negli ultimi anni il Gruppo Fca ha investito molto nelle vetture medio-inferiori, tanto che nel 2018 ha occupato i primi quattro ...

Fiat 500 show al Festival Automobile International" : A 50 anni dalla sua nascita, sempre a Torino, viene presentata la nuova generazione della Fiat 500, destinata a diventare un successo globale commercializzato in 100 Paesi nel mondo e che si è ...