Fed | Powell | economia Usa ok | ma debito su rotta insostenibile

Powell - Fed - : rischi dall'economia globale - soprattutto Europa e Cina : La precedente testimonianza semestrale, avvenuta lo scorso luglio , era avvenuta in circostanze diverse e più favorevoli: l'economia appariva robusta, la graduale manovra di rialzi dei tassi di ...

Powell - Fed : confermata la politica 'wait and see' : Il presidente della Fed, Jerome Powell, ha testimoniato davanti al Congresso, sottolineando come l'economia degli Stati Uniti rimanga forte, ma sia sottoposta a "correnti incrociate e segnali contrastanti". L'istituto centrale sta osservando la situazione nella sua evoluzione ed è pronta ad ...

Jerome Powell - Fed - : "Pronti a intervenire per adeguare riduzione bilancio" : Ci sono venti contrari ma la Fed è pronta a "aggiustare" lo svolgimento del bilancio se necessario. Così il presidente della Fed Jerome Powell nella sua testimonianza semestrale al Congresso.

Tassi Fed : il vice di Powell rassicura i mercati. No rialzi ora : ... disoccupazione e inflazione - dovrebbe evolvere in maniera sorprendente, uno scenario al momento non attule dal momento che l'economia statunitense è in buono stato di salute e le pressioni sui ...

Trump incontra Powell a cena. Armistizio fra Casa Bianca e Fed? : ... oggettive e non politiche" , vale a dire saranno legate all'andamento dei dati macroeconomici ed alle prospettive dell'economia.

Trump prova a riconquistare la Fed. Powell prende le distanze : L'uomo voluto da Trump per sostituire Janet Yellen ma poi pesantemente criticato per avere alzato i tassi quattro volte nel 2018 ha sottolineato che le decisioni di politica monetaria saranno fondate ...

Fed - prove di ricucitura con Trump : cena informale con Powell : Roma, 5 feb., askanews, - ricucitura 'ai ferri' tra il presidente Usa Donald Trump e il presidente della Federal Reserve Jerom Powell. Secondo Cnbc, ieri sera i due si sono incontrati per una cena ...

Cena alla Casa Bianca tra numero uno Fed Jerome Powell e Donald Trump : Il presidente della Federal Reserve Jerome Powell e il suo vice Richard Clarida hanno avuto una Cena informale alla Casa Bianca con il presidente americano Donald Trump e il segretario al Tesoro Usa ...

Fed - Powell : su shutdown 'maggior parte Pil perso sarà recuperata'. Ma occhio ad alert Ufficio budget Congresso : Il motivo è nel rallentamento dell'economia, non solo Usa, e in una inflazione che rimane grande latitante. I tassi vengono lasciati fermi al range compreso tra il 2,25% e il 2,5%: range in cui, ...

Per Powell - Fed - 'indebolita' necessità nuovi rialzi tassi : 31/01/2019 08:04 Secondo Jerome Powell, chairman della Federal Reserve, Fed,, l'attuale livello dei tassi d'interesse Usa è "appropriato per lo stato dell'economia". Powell, parlando al termine del meeting di due giorni del Federal Open Market Committee, Fomc, la commissione della Fed che si occupa di politiche monetarie, in cui il costo del denaro è ...

Fed lascia tassi fermi a 2 - 25%-2 - 5%. Powell : 'Indeboliti presupposti per alzarli' : La Fed ha annunciato di aver lasciato invariati i tassi sui fed funds nel range compreso tra il 2,25% e il 2,5%, confermando un atteggiamento più dovish.

Vendite sul Lusso dopo report Jefferies e parole Powell - Fed - su Cina : Debole il Lusso dopo il report negativo di Jefferies sul settore e le parole di Jerome Powell. Il presidente della Federal Reserve ha sollevato timori di rallentamento dell'economia globale, e in particolare di quella cinese, area sensibile per il comparto,. In rosso Moncler -0,8% e soprattutto Salvatore Ferragamo -3,5% a 17,20 euro: Jefferies ha peggiorato il giudizio a ...

Fed - Powell : 'inflazione bassa e sotto controllo - possiamo essere pazienti con tassi' : Sui tassi di interesse Usa, il numero uno della Fed Jerome Powell ha detto che "stiamo osservando e aspettando". In un intervento all'Economic Club di Washington, interpellato sulle previsioni della ...