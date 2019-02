Fca-Fiom | è rottura su rinnovo contratto Re David | “Troppe distanze su relazioni

ilfattoquotidiano

(Di martedì 26 febbraio 2019) “Non ci sono le condizioni per proseguire la discussione”. La-Cgil interrompe la trattativa suldelcollettivo specifico con Fca, Cnh Industrial e Ferrari per la “indisponibilità” della delegazione aziendale “a negoziare il sistema disindacali” e rimangono “troppo ampieanche sulla struttura del salario“.Dopo l’incontro all’Unione industriale di Torino, i metalmeccanici della Cgil abbandonano il tavolo con Fca perché – come spiega la segretaria generale, Francesca Re– l’azienda non vuole saperne di rimettere in discussione lesindacali “a partire dal ruolo dei delegati”. Tradotto: secondo quanto apprende IlFatto.it, ladenuncia un ruolo dei delegati con poca agibilità, poiché descritti come “garanti” dele una ...