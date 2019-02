ilmessaggero

: RT @ilmessaggeroit: Fashion designer stuprata durante l'intervento di chirurgia estetica: arrestato il medico - Monica89159137 : RT @ilmessaggeroit: Fashion designer stuprata durante l'intervento di chirurgia estetica: arrestato il medico - ilmessaggeroit : Fashion designer stuprata durante l'intervento di chirurgia estetica: arrestato il medico - rusembitaly : 22-24 marzo a #Pisa si terrà PISA Fashion Days 2019 che contribuisce alla promozione di designer e moda russa nel m… -

(Di martedì 26 febbraio 2019) In tanti intorno a lei cercavano di convincerla a non esporsi, a non sporgere denuncia, a 'evitare la vergogna'. Ma non ci sono riusciti: lei si è dimostrata più forte, determinata e coraggiosa di ...