F1 Test Montmelò Vettel | Lavoro intenso per conoscere la Ferrari

F1 – Test Barcellona - terminato il Day1 al Montmelò : Norris sorprende tutti - Bottas ‘rinchiuso’ ai box [TEMPI] : Lando Norris, è questo il nome che spicca nella vetta della classifica dei tempi della prima giornata della seconda e ultima sessione di Test invernali di F1: bene Vettel, Bottas in difficoltà E’ Lando Norris il più veloce della prima giornata dell’ultima sessione di Test invernali di F1 prima dell’esordio stagionale. Il pilota della McLaren ha fermato il crono sull’1.17.709, lasciandosi alle spalle un buon Gasly e ...

F1 – Test Barcellona - la giornata di lavoro di Bottas inizia male : bandiera rossa al Montmelò - la Mercedes costretta a correre ai ripari [GALLERY] : Problemi in pista per Valtteri Bottas al suo primo giro ai Test di Barcellona: la W10 costretta a tornare ai box Mercedes E’ in corso la prima giornata della seconda sessione invernale di Test di F1. I piloti sono in pista al Montmelò, sul circuito di Barcellona, per proseguire il lavoro iniziato la settimana scorsa con i rispettivi team in vista dell’esordio stagionale, in programma il 17 marzo in Australia. La Mercedes ha ...

F1 – Test Barcellona - Mercedes all’attacco della Ferrari : al Montmelò spunta una W10 rivoluzionata : Il team campione del mondo ha portato in pista a Barcellona una monoposto completamente diversa rispetto a quella di una settimana fa Una Mercedes tutta nuova, caratterizzata da un pacchetto aerodinamico completamente differente rispetto a quello di una settimana fa. La W10 portata in pista questa mattina da Lewis Hamilton nella seconda sessione di Test a Barcellona ha indossato un vestito inedito, con un diverso muso caratterizzata da una ...

Montmeló - via ai nuovi Test F.1. Giovinazzi subito veloce : Seconda e ultima sessione di test, poi si farà sul serio. È iniziata alle 9 a Montmeló la quattro giorni conclusiva dei collaudi dei team di Formula 1 in vista del Mondiale, che scatta il prossimo 17 ...

Ferrari - pochi giri nei Test di Montmelò : in pista solo Leclerc : pochi giri per la Ferrari nelle prime ore di lavoro al circuito catalano del Montmelò, dove da oggi a giovedì è in programma l'ultima sessione di test invernali della Formula 1 per la stagione 2019. ...

Test a Montmelò : pochi giri per la Ferrari : Tra i più attivi, come sempre, la Mercedes che ha fatto completare una cinquantina di giri prima delle 12 al campione del mondo Lewis Hamilton.

Montmeló - via ai nuovi Test. Ferrari a caccia di conferme : Seconda e ultima sessione di test, poi si farà sul serio. È iniziata a Montmeló la quattro giorni conclusiva dei collaudi dei team di Formula 1 in vista del Mondiale, che scatta il prossimo 17 marzo ...

F1 – Test Barcellona - si torna in pista al Montmelò per la seconda sessione : tutte le immagini del Day-1 [GALLERY] : Le scuderie sono tornate in pista al Montmelò per la seconda ed ultima sessione di Test prima dell’esordio di Melbourne Si torna in pista, scatta oggi la seconda sessione di Test pre-stagionali di Formula 1 che si concluderà venerdì prossimo. Lo scenario è sempre il circuito del Montmelò, dove i team continueranno a sviluppare le proprie monoposto in vista dell’esordio di Melbourne, dove il 17 marzo si terrà il Gp ...

Montmelo' - via ai nuovi Test. Ferrari a caccia di conferme : Seconda e ultima sessione di test, poi si farà sul serio. È iniziata a Montmelo' la quattro giorni conclusiva dei collaudi dei team di Formula 1 in vista del Mondiale, che scatta il prossimo 17 marzo ...

F1 - Test Montmelò : lampo Hulkenberg - Leclerc dietro le Mercedes : Parla francese l'ultima giornata della settimana di test F1 sul circuito del Montmelò, a Barcellona. La Renault di Hulkenberg fa il miglior tempo con 1:17.393. Il compagno di squadra Ricciardo è terzo ...

Test di Montmelò - sfreccia ancora la Toro Rosso : Albon davanti a tutti : Dopo l'acuto della terza giornata di Daniil Kvyat , la Toro Rosso si conferma velocissima nei Test di Formula Uno di Montmelò. Il più veloce nella sessione mattutina di Test è stato l'esordiente ...

F1 - Test Montmelò : guizzo di Albon - la Ferrari è dietro alla Mercedes ma sorride : Alexander Albon , Toro Rosso, termina la mattinata del quarto giorno di test a Montmelò davanti a tutti, grazie a un tempo di 1:17.637 ottenuto con le C5, le gomme più morbide a disposizione dei team ...

F1 – Test Barcellona - ultima giornata di lavoro al Montmelò : tutte le immagini più belle del Day-4 [GALLERY] : Si chiude oggi la prima sessione di Test del 2019 sul circuito del Montmelò, tante indicazioni per le scuderie impegnate in pista ultima giornata di Test collettivi a Barcellona, si chiude oggi infatti la prima sessione del 2019 in vista dell’esordio di Melbourne. lavoro e sacrificio per tutti i team scesi in pista, impegnati a raccogliere dati per sviluppare le proprie monoposto valutando anche il livello dei propri avversari. Nella ...

Test Montmelò : Kvyat firma il miglior tempo. Toro Rosso supera l'Alfa di Raikkonen - 3° Ricciardo - 4° Vettel : Il campione del mondo è sceso in pista dopo la pausa pranzo ed in assetto da gara ha simulato un gran premio, percorrendo in tutto 94 giri. Con gli 82 di Bottas nella mattinata, per lui 11/o tempo, ...