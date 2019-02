F1 – Test Barcellona | Raikkonen non sorprende Giovinazzi | “il metodo di lavoro di Kimi

F1 - Test Barcellona 2019 : Il problema sulla Mercedes di Bottas un rischio voluto? A Brackley vogliono capire fin dove spingersi : Undicesimo e dodicesimo posto: questi i due riscontri in casa Mercedes per il britannico Lewis Hamilton e il finlandese Valtteri Bottas, al termine della prima giornata della seconda serie di Test colletti di F1. C’èra grande attesa per quanto concerne le Frecce d’Argento. Erano stati annunciati dal team di Brackley degli aggiornamenti ma quello che si è visto sul tracciato catalano è stata un’autentica rivoluzione. Del resto a ...

F1 : Test Barcellona - McLaren Norris 1/a : Lontane le Mercedes con Valtteri Bottas solo undicesimo , 1'20''167, e costretto a sostituire il motore, ma comunque davanti al compagno e campione del mondo Lewis Hamilton , 1'20''332, solo ...

F1 - analisi quinta giornata Test Barcellona 2019 : Ferrari e Mercedes a singhiozzo - Red Bull efficace - Renault in crescita : La quinta giornata dei Test pre-stagionali 2019 riservati alla Formula Uno di Barcellona ha dato il via alla seconda, ed ultima, settimana di lavoro al Montmelò con diverse novità e colpi di scena. Finalmente la situazione ha iniziato a muoversi, e le sorprese non sono mancate. In primo luogo, primi balbettii per quanto riguarda Ferrari e Mercedes. Nel corso della mattinata, infatti, Charles Leclerc si è dovuto accontentare di appena 29 giri ...

Formula 1 - Alonso segue i Test di Barcellona : collauderà la McLaren? : Dopo 17 stagioni sempre alla guida di una monoposto, quello che verrà sarà il primo Mondiale di Formula 1 senza Fernando Alonso al via. Il richiamo dei motori però è stato troppo forte per lo spagnolo ...

F1 - Test Barcellona : Norris è primo - Vettel quarto : Barcellona - La McLaren termina al comando il primo giorno di prove della F1 sul circuito di Barcellona. Il giovane pilota Lando Norris è stato il più veloce e nel pomeriggio è riuscito a migliorare ...

F1 - Test Barcellona 2019 : Norris il migliore e poi si ferma - bene Ferrari e Red Bull sull passo gara - la Mercedes di Bottas va a fuoco! : E’ del britannico Lando Norris il miglior crono della prima giornata della seconda serie dei Test collettivi di F1 sulla pista di Barcellona (Spagna). Il pilota della McLaren, montando gomme C5, ha ottenuto il miglior crono di 1’17″709 sfruttando l’apporto della mescola più morbida e massimizzando la propria prestazione. Ironia della sorte Norris è stato costretto a fermarsi in curva-2, poco dopo aver ottenuto il suo ...

F1 – Test Barcellona - terminato il Day1 al Montmelò : Norris sorprende tutti - Bottas ‘rinchiuso’ ai box [TEMPI] : Lando Norris, è questo il nome che spicca nella vetta della classifica dei tempi della prima giornata della seconda e ultima sessione di Test invernali di F1: bene Vettel, Bottas in difficoltà E’ Lando Norris il più veloce della prima giornata dell’ultima sessione di Test invernali di F1 prima dell’esordio stagionale. Il pilota della McLaren ha fermato il crono sull’1.17.709, lasciandosi alle spalle un buon Gasly e ...

F1 - Risultati e Classifica Test Barcellona 2019 : 26 febbraio. Norris precede Gasly e Stroll - Vettel chiude quarto - Hamilton 12° : E’ dell’inglese della McLaren Lando Norris il miglior tempo della prima giornata della seconda serie di Test collettivi di F1 a Barcellona (Spagna). 1’17″709 per l’alfiere di Woking, montando le gomme più morbide (C5) ed essendo costretto poco dopo però a fermarsi per un problema tecnico occorso alla propria monoposto. Uno stop che ha portato alla bandiera rossa e praticamente alla chiusura anticipata della ...

F1 – Test Barcellona - la giornata di lavoro di Bottas inizia male : bandiera rossa al Montmelò - la Mercedes costretta a correre ai ripari [GALLERY] : Problemi in pista per Valtteri Bottas al suo primo giro ai Test di Barcellona: la W10 costretta a tornare ai box Mercedes E’ in corso la prima giornata della seconda sessione invernale di Test di F1. I piloti sono in pista al Montmelò, sul circuito di Barcellona, per proseguire il lavoro iniziato la settimana scorsa con i rispettivi team in vista dell’esordio stagionale, in programma il 17 marzo in Australia. La Mercedes ha ...

F1 - Alonso è a Barcellona per i Test : Barcellona - Fernando Alonso, diviso tra la F1 e la Indy500. Il pilota spagnolo è stato avvistato oggi al circuito del Montmelò, dove sono in corso i test della F1 durante i quali l'ex ferrarista ...

F1 – Test Barcellona - Mercedes all’attacco della Ferrari : al Montmelò spunta una W10 rivoluzionata : Il team campione del mondo ha portato in pista a Barcellona una monoposto completamente diversa rispetto a quella di una settimana fa Una Mercedes tutta nuova, caratterizzata da un pacchetto aerodinamico completamente differente rispetto a quello di una settimana fa. La W10 portata in pista questa mattina da Lewis Hamilton nella seconda sessione di Test a Barcellona ha indossato un vestito inedito, con un diverso muso caratterizzata da una ...

F1 - Test Barcellona 2019 : Fernando Alonso al volante della McLaren? Lo spagnolo è atterrato in terra catalana : Fernando Alonso potrebbe tornare a guidare una vettura di Formula Uno già durante i Test di Barcellona che sono incominciati nella giornata odierna. Il due volte Campione del Mondo, reduce dal trionfo alla 24 Ore di Daytona e pronto per affrontare la 500 Miglia di Indianapolis dove andrà a caccia della Tripla Corona, potrebbe infatti mettersi al volante della McLaren come ha anticipato la Gazzetta dello Sport. Lo spagnolo ha infatti provato il ...