F1 | Mondiale 2019 | Antonio Giovinazzi eventuale terzo pilota Ferrari in caso di necessità

F1 - Davide Valsecchi sul Mondiale 2019 : “L’approdo di Leclerc in Ferrari darà motivazioni a Vettel. Confido tanto in Giovinazzi” : ESCLUSIVA OA SPORT – Il semaforo verde dell’Albert Park di Melbourne, in Australia, non è poi così lontano (17 marzo). La F1 è pronta, dopo i test ufficiali in corso di svolgimento in questi giorni a Barcellona (26 febbraio-1° marzo), a tornare in pista per aprire il Mondiale 2019. In occasione della presentazione della stagione di Sky Motori, svoltasi al “Topfuel Racing Arena” di Vignate, Davide Valsecchi – uno dei ...

Calendario MotoGP 2019 - date e programma del Mondiale. Le gare che verranno trasmesse su Sky e in chiaro su TV8 : Il Mondiale MotoGP prevede lo svolgimento di 19 gare che si disputeranno dal 10 marzo al 17 marzo, in ogni fine settimana scenderanno in pista tutte le classi (MotoGP, Moto2, Moto3) per un’annata che si preannuncia estremamente appassionante e avvincente. Il debutto avverrà in Qatar con il consueto appuntamento in notturna, poi da Losail ci si sposterà in Argentina e negli USA per rientrare in Europa in occasione del GP di Jerez de la ...

Formula 1 : il Mondiale 2019 su Sky Sport F1 e Tv8 : Le analisi saranno garantite dalla Sky Sport Tech Room con Matteo Bobbi collegato con la pista per spiegare e per rendere comprensibili traiettorie, caratteristiche e step di evoluzione delle ...

La stagione 2019 della F1 e del MotoMondiale tutta su Sky : Apre la MotoGP il 10 marzo in Qatar, poi sette giorni dopo tocca alla F1 a Melbourne con il gran finale ad Abu Dhabi il primo dicembre. Con la Superbike già lanciata, nel week end la Ducati ha ...

F1 - Test Barcellona 2019 in tv : orari e come vederli in streaming. Ultime prove prima del Mondiale : Da martedì 26 febbraio a venerdì 1° marzo si disputeranno i Test F1 a Barcellona, sul circuito catalano andrà in scena la seconda finestra a disposizione delle scuderie dopo quella della scorsa settimana. Ultimi quattro giorni di prove per tutti i team, 32 ore complessive di lavoro (8 al giorno) per perfezionare le varie monoposto, provare le componenti, trovare i punti di forza e correggere i difetti in modo da farsi trovare pronti per ...

LIVE MotoGP - Test Losail 2019 in DIRETTA : 25 febbraio - ultime prove prima del Mondiale per Valentino Rossi e Dovizioso! : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della terza ed ultima giornata di Test collettivi di MotoGP in Qatar. Sul tracciato di Losail andrà in scena un day-2 pieno di interesse in cui i team della classe regina metteranno a punto ulteriori particolari sulle moto, per arrivare pronti all’esordio iridato previsto su questo stesso tracciato il 10 marzo. Ducati osservati speciali. La GP19 ha fatto vedere un passo notevolissimo in tutte le ...

Superbike - Mondiale 2019 : Alvaro Bautista parte dominando - il dominio di Jonathan Rea vacilla? : Il primo fine settimana del Mondiale Superbike 2019 ha regalato una sorpresa non di poco conto: Alvaro Bautista fa tre su tre e sbarca nel campionato dedicato alle moto derivate di serie nel migliore dei modi. Lo spagnolo, dopo tanti anni in MotoGP, si dimostra subito pronto alla nuova categoria, lasciando tutti a bocca aperta a Phillip Island. Un anno fa il weekend australiano vide la doppietta di Marco Melandri ancora in Ducati, ma ...

Classifica Mondiale Superbike 2019 : la graduatoria aggiornata e i punteggi. Alvaro Bautista volta in vetta - Melandri terzo : Il weekend a Phillip Island in Australia per il Mondiale 2019 di Superbike, ha sorriso allo spagnolo Alvaro Bautista (Ducati). L’iberico ha centrato il bersaglio grosso all’esordio nella categoria, precedendo il campione del mondo in carica Jonathan Rea e dimostrando di aver preso subito confidenza con la categoria. Di seguito la graduatoria aggiornata: LA Classifica Mondiale 2019 Superbike DOPO IL ROUND IN AUSTRALIA 1 Alvaro ...

F1 - Mondiale 2019 : la Ferrari SF90 nata bene. Lo sviluppo farà la differenza : La prima finestra dei test collettivi pre-stagionali del Mondiale 2019 di Formula Uno a Barcellona (Spagna) è andata in archivio. Sono state quattro giornate di grande intensità per i team. Il meteo, a differenza di quanto accadde l’anno passato quando ci fu addirittura anche la neve, è stato ideale per girare e raccogliere informazioni sulle nuove monoposto. Allo stato attuale delle cose è davvero difficile stabilire chi sia avanti e chi ...

LIVE MotoGP - Test Losail 2019 in DIRETTA : 23 febbraio - prove di Mondiale per Valentino Rossi e Dovizioso : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della prima giornata di Test collettivi di MotoGP in Qatar. Sul tracciato di Losail andrà in scena un day-1 pieno di interesse in cui i team della classe regina proveranno del nuovo materiale sulle moto, per arrivare pronti all’esordio iridato previsto su questo stesso tracciato il 10 marzo. I fari saranno tutti puntati sulla Ducati, impressionante in Malesia. La GP19 a Sepang ha fatto vedere un ...

Qualificazioni Cina 2019 – Digiuno finito - l’Italbasket asfalta l’Ungheria e torna al Mondiale dopo 13 anni : La Nazionale di Sacchetti non lascia scampo agli ungheresi, prendendosi un successo che vale la qualificazione ai Mondiali in Cina Il Digiuno è finalmente finito, l’Italia torna a qualificarsi per i Mondiali di basket dopo tredici anni. Fondamentale la vittoria ottenuta contro l’Ungheria nell’undicesima giornata del Gruppo J delle Qualificazioni, un match mai in discussione vinto dagli azzurri con il punteggio di ...

F1 - Test Barcellona 2019 : Antonio Giovinazzi parte forte grazie ad un’ottima C38 e sogna in grande in vista del Mondiale : Buona la prima per Antonio Giovinazzi nella sua prima settimana di Test ufficiali a Barcellona nel ruolo di pilota a tempo pieno di Formula Uno nel team dell’Alfa Romeo Racing. Il pugliese ha completato il programma di lavoro previsto dalla squadra in maniera impeccabile, al netto di un paio di sbavature di guida comprensibili considerando il nuovo mezzo e le temperature rigide dell’asfalto catalano del Montmelò. L’alfiere ...

MotoMondiale - Day-3 Test Jerez 2019 : Brad Binder il più veloce in Moto2 - Jaume Masià in Moto3 : Si sono conclusi i Test pre-stagionali 2019 riservati a Moto2 e Moto3 di Jerez de la Frontera (Spagna). La tre-giorni in terra iberica ha visto un venerdì con clima ideale nel quale i piloti hanno potuto girare senza intoppi. Andiamo a conoscere i migliori tempi di entrambe le sessioni e quali protagonisti hanno svolto un lavoro migliore. Moto2 Nella classifica combinata della Moto2 comanda il sudafricano Brad Binder (Red Bull KTM Ajo) in ...