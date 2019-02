Euro supera 1 | 14 dollari a massimi 3 settimane dopo parole Powell

Brillante Piazza Affari che supera gli Eurolistini : Si scatenano gli acquisti a Piazza Affari , che sovraperforma rispetto alla buona giornata delle borse europee. I mercati del Vecchio Continente festeggiano la decisione del Presidente americano ...

Pd - Martina : “Audio Richetti? E’ di giorni fa - tutto superato. Europee? Sì a lista unica con Bonino - Calenda - Pizzarotti” : “La posizione di Matteo Richetti emersa dall’audio? Cosa volete che vi dica? Che non lo sapessi? Questo è un audio di qualche giorno fa nel pieno di un lavoro che, come sempre, è molto complicato quando si fanno le liste, in particolare per l’assemblea nazionale. Ma è tutto ampiamente superato dalle cose che per fortuna abbiamo fatto dopo, limando un po’ di questioni interne nei vari territori”. Lo afferma ai ...

Sondaggi elettorali Noto : Europee - il centrosinistra supera il Movimento 5 Stelle : Sondaggi elettorali Noto: europee, il centrosinistra supera il Movimento 5 Stelle Il centrosinistra mette la freccia e supera il Movimento 5 Stelle. Non accadeva da più di un anno. A certificare il sorpasso sono le ultime intenzioni di voto per le elezioni europee realizzate dall’istituto Noto per Cartabianca nel consueto appuntamento di martedì sera. Sondaggi elettorali Noto: Cinque Stelle superati a sinistra Secondo il ...

Golf - European Tour 2019 : Ryan Fox si aggiudica l’ISPS Handa World Super 6 Perth superando in finale Adrian Otaegui : Con un’ultima spettacolare giornata si è concluso l’affascinante ISPS Handa World Super 6 Perth 2019, torneo dello European Tour di Golf andato in scena in questi giorni presso il Lake Karrinyup Country Club di Perth, in Australia. Il neozelandese Ryan Fox ha centrato la prima vittoria in carriera sul massimo circuito europeo adattandosi al meglio all’insolita formula: dopo 54 buche giocate in maniera tradizionale infatti, gli ...

Hyundai Group supera Fca sul mercato Europeo a gennaio : Il mercato europeo dell'automobile apre il 2019 con un calo del -4,6%, causato dal rallentamento soprattutto di Spagna e Italia. Cambia la classifica dei costruttori operanti nel 'vecchio continente', con i coreani di Hyundai Group che salgono al quarto posto, sorpassando in un colpo solo Toyota, Daimler, Bmw, Ford e soprattutto Fca, che nel corso del 2018 ha tenuto con fatica la posizione. Dalle parti di Torino ci si guardava le spalle ...

Basket - Eurolega 2019 : terzo successo consecutivo per Milano! L’Olimpia supera il Darussafaka e si rilancia nella corsa playoff : Vittoria sofferta ma fondamentale per Milano nella 22a giornata dell’Eurolega 2018-2019 di Basket. La formazione di Simone Pianigiani ha sconfitto con il punteggio di 90-78 la squadra turca del Darussafaka al termine di un incontro reso ancora più complicato dalle tante assenze. L’Olimpia ha fatto la differenza nella prima parte dell’ultimo quarto, trovando l’allungo decisivo grazie al tiro da tre punti. Terza vittoria ...

Golf - European Tour 2019 : Jason Scrivener e Nick Flanagan in testa all’ISPS Handa Vic Open - nessun azzurro supera il taglio : Delusione in casa Italia al termine del secondo giro dell’ISPS Handa Vic Open, torneo dello European Tour 2019 di Golf in corso presso il 13th Beach Golf Club di Geelong, in Australia. Matteo Manassero, Filippo Bergamaschi e Guido Migliozzi si presentavano all’appuntamento con ambizioni importanti, soprattutto alla luce del livello non eccezionale degli avversari. nessuno dei tre azzurri in gara è invece riuscito a superare il ...

Carlo Calenda punta a superare il 30% alle elezioni Europee : "L'obiettivo è superare il 30%, rivolgendoci anche a elettori del centrodestra delusi da Salvini". Lo ha detto l'ex ministro dello Sviluppo economico Carlo Calenda, nel corso della presentazione del manifesto 'Siamo europei' ad alcune associazioni europeiste.Una operazione simile all'Ulivo? "Oggi non ci sono più grandi partiti dietro, quindi la chiave è la mobilitazione popolare. L'unico grande partito - ha proseguito - ...

Golf - European Tour 2019 : Dustin Johnson in testa al Saudi International. Lorenzo Gagli (18°) resta in quota - Matteo Manassero non supera il taglio : Lo statunitense Dustin Johnson sale al comando dopo il secondo giro a King Abdullah Economic City, in Arabia Saudita, dove si sta svolgendo la prima edizione del Saudi International, torneo valido per lo European Tour 2019 di Golf. Il giocatore americano, n.3 del ranking mondiale, ha messo a segno un notevole 61 sul par 70 del Royal Greens Golf&Country Club totalizzando sette birdie e un eagle alla buca 4. Il Golfista nato a Columbia, in ...

Borsa - battaglia per Oslo : il Nasdaq supera l'offerta Euronext : ... nei servizi petroliferi e nel trasporto marittimo avrebbe rafforzato "la posizione di Euronext quale principale infrastruttura di mercato per il finanziamento dell'economia reale in Europa". ...

Pattinaggio artistico - Daniel Grassl e un possibile futuro da stella. Esame Europeo superato - ora un programma da perfezionare : I Campionati Europei di Pattinaggio artistico, andati in scena nella suggestiva Minsk Arena dal 21 al 27 gennaio, hanno dato delle risposte molto importanti per ciò che concerne la specialità del singolo maschile. Oltre al bronzo conquistato da Matteo Rizzo infatti, anche il debuttante Daniel Grassl è stato protagonista di una gara eccezionale, conclusa al sesto posto. Il pattinatore altoatesino, a soli sedici anni, è già un personaggio molto ...

Golf - European Tour 2019 : DeChambeau e Herbert al comando del Dubai Desert Classic dopo due giri. Nino Bertasio unico azzurro a superare il taglio : Si è concluso il secondo giro dell’Omega Dubai Desert Classic, torneo valido per la stagione 2019 dell’European Tour. Sul percorso dell’Emirates Golf Club Matthew Fitzpatrick perde il comando della classifica, che va così nelle mani di un duo di lingua inglese: da una parte l’americano Bryson DeChambeau, dall’altra l’australiano Lucas Herbert, entrambi complessivamente a -12. Herbert, inoltre, ha realizzato il ...

Bmw può superare Fca nelle vendite Europee del 2019 : Scorrendo i dati di vendita dei più grandi costruttori europei, resi disponibili da Unrae, emerge una notizia davvero importante: nel 2018 Bmw Group è diventato il quinto costruttore più grande del 'vecchio continente', superando le vendite di un colosso come Ford. La notizia non può far stare tranquilli i vertici di Fca, che nel 2018 hanno confermato il loro quarto posto. Per il 2019, infatti, ci sono una serie di ragioni che fanno presagire un ...