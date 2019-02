Emilia-Romagna in difesa delle api | nuove regole sull’uso dei fitosanitari

Allerta Meteo Emilia Romagna : criticità gialla per lo stato del mare sulle coste : Allerta Meteo di colore ‘giallo’ per lo stato del mare sulla Costa Romagnola – nel Riminese, nel Cesenate e nel Ravennate – e sulla Costa Ferrarese dalla mezzanotte di oggi a quella di domani. A emetterla sono l’Arpa e l’Agenzia regionale per la Protezione Civile. “Nelle prime ore della giornata di domenica – viene spiegato – si prevede la persistenza di una ventilazione forte sul mare, grado ...

Studenti delle superiori alle prese con i veri dati del CERN in tutta Italia : si inizia lunedì in Emilia-Romagna : Sono quasi 3500 gli Studenti delle scuole superiori di tutta Italia che, in contemporanea con i loro coetanei di tutto il mondo, tra il 25 febbraio e il 14 aprile potranno fare esperienza diretta di come funzionano le ricerche dei fisici che lavorano al CERN, grazie all’iniziativa Masterclass, coordinata in Italia dall’Istituto Nazionale di Fisica Nucleare (INFN). I ragazzi si recheranno nelle università, a partire da quelle dell’Emilia Romagna ...

Maltempo : 1 - 6 milioni per i primi interventi in Emilia-Romagna : Arrivano i primi risarcimenti dei danni agli 89 privati e alle 102 imprese emiliano-romagnole, comprese quelle agricole, colpiti dalle conseguenze dell’ondata di Maltempo che dal 27 ottobre a primi di novembre del 2018 ha interessato tutte le province della Regione. Il Governo ha deliberato un primo stanziamento per l’Emilia-Romagna di 1 milione 680 mila euro: ai cittadini, per i danni ad abitazioni principali o secondarie, sono stati ...

No al bimbo diabetico all’asilo : accade in Emilia Romagna : La Provincia di Reggio Emilia convocherà a breve Ufficio scolastico e Ausl per cercare una soluzione, al di là dello specifico caso, alle problematiche legate alla somministrazione di farmaci in ambito scolastico. Lo ha annunciato il presidente dell’ente locale, Giorgio Zanni. Le dichiarazioni arrivano dopo il caso del bimbo dell’Appennino reggiano rifiutato da un asilo pubblico perché diabetico, con le maestre che si sono appellate ...

Smog Emilia-Romagna : prorogate le misure emergenziali : Le misure emergenziali antiSmog in Emilia–Romagna sono state confermate e prorogate fino a lunedì 25 febbraio, con l’aggiunta della provincia di Forlì-Cesena: i provvedimenti scattano da venerdì 22 a causa della persistenza dell’aumento diffuso delle concentrazioni di PM10, a partire dall’area occidentale della regione, che ha portato al superamento della soglia di legge. Le misure prevedono l’estensione dei limiti ...

AIGAE : dall’Emilia-Romagna parte progetto pilota per portare il racconto della Natura nei cinema e nei teatri : “parte progetto pilota per raccontare l’Italia a chi non può viverla. In Emilia-Romagna ben 6 comuni, ristoranti ed imprese ricettive, fanno rete per portare la Natura, l’Appennino, il territorio italiano a chi non può raggiungere luoghi che sembrano inaccessibili. Per portare il racconto dell’Appennino al Teatro o al cinema. Non possiamo pensare che la Natura non possa raggiungere tutti. Non possiamo pensare che l’ambiente, la Terra, i ...

Smog - è emergenza stop ai diesel Euro 4 in molti comuni di Piemonte - Lombardia - Veneto ed Emilia Romagna : TORNA l'emergenza Smog in Pianura Padana. La causa è l'assenza di vento e di pioggia, che da venerdì ha fatto salire le polveri sottili sopra i livelli di guardia. Da oggi, martedì, e fino a giovedì ...

Scossa di terremoto in Emilia Romagna - avvertita a Reggio Emilia : Una Scossa di terremoto si è verificata poco fa, alle ore 19.23, in Emilia Romagna. Il sisma, di magnitudo 2.4, ha avuto epicentro nei pressi di Bagnolo in Piano (RE), poco a nord di Reggio...

Cosa chiedono con l'autonomia differenziata Emilia Romagna - Lombardia e Veneto : Il Veneto ne ha chieste 23. La Lombardia 20. L’Emilia Romagna 16. Sono competenze e poteri rivendicati dalle tre regioni nelle intese che separatamente sono state raggiunte con la presidenza del Consiglio e che dovrebbero inaugurare il percorso per raggiungere la cosiddetta autonomia differenziata.

Maltempo Emilia Romagna : “Commissione scientifica per l’esondazione del Reno” : Una commissione scientifica che abbia il compito di analizzare e valutare le cause della rottura dell’argine del fiume Reno, che ha provocato l’esondanzione nella Bassa Bolognese tra il 2 e il 3 febbraio scorsi. A chiederla è il consigliere regionale del gruppo misto Gianluca Sassi. I tecnici e gli uffici regionali avevano rilevato “la necessità – spiega Sassi – di ricostruire un tratto dell’argine per la ...

Lombardia - Veneto - Emilia-Romagna : messa così - l’autonomia è una secessione : Fra le macerie che il governo giallobruno lascerà sul terreno, dai dati macroeconomici spaventosi al baraccone ingestibile come il reddito di cittadinanza, potrebbe esserci la famosa autonomia rafforzata delle tre regioni che da sole fanno più del 40% del Pil italiano: Lombardia, Veneto ed Emilia-Romagna. Sostenere che consentire loro di trattenere una quota molto alta di tasse e tributi non penalizzerebbe il resto del Paese è semplicemente ...

Erika Stefani : "Testo sull'autonomia di Veneto - Lombardia ed Emilia Romagna domani in cdm" : "Non c'è nessuno slittamento. I testi sono pronti e li porto in Consiglio dei Ministri domani. Restano dei nodi politici sui quali discutere". Lo rende noto il ministro per gli Affari Regionali Erika Stefani relativamente al testo per l'autonomia rafforzata del Veneto, Lombardia e Emilia Romagna.Intanto il presidente della Regione Campania afferma: "Faremo di tutto per bloccare il processo dell'autonomia differenziata se vengono meno le ...