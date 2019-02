Eliminazioni L' Isola dei famosi del 27 febbraio | a rischio le sorelle Viktorija e Virginia

Blastingnews

: #Isola Il 14,40% Per Una Puntata Di Emozioni ??, La Bonita??, Riccardo e Karin??, Scontri??, Eliminazioni??, Prove Lead… - Milan10Tony : #Isola Il 14,40% Per Una Puntata Di Emozioni ??, La Bonita??, Riccardo e Karin??, Scontri??, Eliminazioni??, Prove Lead… - tpi : Isola dei Famosi: due eliminazioni, nuove nomination e tanti colpi di scena nella puntata di ieri sera - Methamorphose29 : RT @sandrino_il: L' #isola è sempre stato il mio reality preferito perché unisce trash e spirito di sopravvivenza. Ma ora tra prove tarocc… -

(Di martedì 26 febbraio 2019) Prosegue l'appuntamento su Canale 5 con la nuova edizione dell'deicondotta da Alessia Marcuzzi che tornerà in onda questo mercoledì 27in prime time alle ore 21:30. Settimana dopo settimana si vengono a creare delle nuove dinamiche tra i vari concorrenti in gara e anche in questa puntata ci sarà una nuova eliminazione definitiva dal gioco tra i naufraghi che sono finiti al televoto al termine della scorsa puntata.L'dei, i sondaggi sul prossimo eliminato del reality show Nel dettaglio, infatti, vi segnaliamo che questa settimana sono tre i concorrenti dell'deiche rischiano di essere eliminati dalla puntata che vedremo in onda questo mercoledì 27in diretta televisiva su Canale 5. Trattasi delle dueMihajlovic,, dell'ex cantante di Amici Luca Vismara e di Riccardo Fogli.Uno dei tre sarà fatto ...