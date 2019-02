Elezioni Sardegna | exit poll imprecisi | Rai | Chieste spiegazioni a istituti

Le bufale sulle Elezioni regionali in Sardegna : (foto: Tiziana Fabi/Getty Images) Nei giorni della campagna elettorale, delle votazioni e dello spoglio delle schede in Sardegna, per le elezioni regionali che sono terminate con una netta vittoria della coalizione di Centrodestra con il candidato presidente Christian Solinas, non potevano mancare in rete le bufale. Ormai da qualche tempo ci siamo abituati all’idea che qualunque tornata elettorale, anche solo di carattere locale, diventi ...

M5S - CRISI DOPO Elezioni SARDEGNA?/ Ala ortodossa 'Leadership Di Maio va ridiscussa' : Conte fiducioso sulla tenuta del governo nonostante il flop M5s alle ELEZIONI Sardegna. Ma ora la leadership di Di Maio vacilla, l'attacco di Paola Nugnes

Elezioni Sardegna - Zedda ammette la sconfitta : "Ho chiamato Solinas" | : Il candidato del centrosinistra sottolinea comunque che il suo schieramento è andato oltre le previsioni e parla di "iniezione di fiducia" per il secondo posto. Per il futuro, deve "valutare" se ...

Elezioni Sardegna : Solinas (cdx) nuovo presidente della Regione : AGGIORNAMENTO ORE 22 - Christian Solinas, candidato del centrodestra è il nuovo governatore della Sardegna con oltre il 47% dei voti. Il PD è il primo partito della Regione con il 13%, mentre la Lega segue al 12%, il Movimento 5 Stelle, che alla precedente tornata regionale non aveva partecipato, non va oltre il 10%. Forza Italia chiude all’8%. Le prime parole del nuovo governatore: "Oggi ha vinto la Sardegna. Ringrazio i sardi della fiducia, ...

Elezioni Sardegna - Nugnes : "Leadership Di Maio va ridiscussa" : Dopo il flop nelle regionali abruzzesi di due settimane fa, per il Movimento 5 Stelle sta per materializzarsi anche la clamorosa sconfitta nelle Elezioni sarde. Quando sono state scrutinate 340 sezioni su 1840, il candidato Presidente del Movimento, Francesco Desogus, può vantare appena l'11,2% dei voti. Per quanto i vertici del Movimento 5 Stelle si ostinino a ripetere come un mantra che non "si possono paragonare Elezioni politiche e ...

Elezioni Sardegna - diretta risultati : Solinas al 47 - 9% - Zedda al . Crollo M5s : Christian Solinas del centrodestra è il nuovo presidente della regione Sardegna con il 48% dei voti. Sconfitto Massimo Zedda del centrosinistra, fermo al 33%. Nuovo...

Elezioni Sardegna - Matteo Salvini : “Pd perde e stappano chapagne - contenti loro…” : Matteo Salvini a Quarta Repubblica commenta il voto in Sardegna: "Da domani siamo già a lavoro, vedremo di meritarci la fiducia di una terra stupenda. La politica è divertentissima, sui Tg vedo gli amici della sinistra che continuano a festeggiare la sesta sconfitta. Io festeggio la mia piccola vittoria"Continua a leggere

Elezioni regionali in Sardegna 2019 : i risultati - Sky TG24 - : Con il 47,84% , 1623 sezioni su 1840, delle preferenze, il candidato del centrodestra Christian Solinas è il nuovo governatore della Regione. "Ha vinto la Sardegna", sono state le sue prime parole. ...

Elezioni Sardegna - Salvini su Di Maio : “Non serve che lo conforti io…” : Le Elezioni in Sardegna segnano un’altra vittoria per il centrodestra, Salvini sorride Di Maio no, il leader della Lega a breve sentirà il grillino Con il voto in Sardegna “a livello nazionale non cambia nulla. Il Governo non è a rischio”. Lo ha detto il ministro dell’interno Matteo Salvini a margine di un convegno alla … L'articolo Elezioni Sardegna, Salvini su Di Maio: “Non serve che lo conforti io…” proviene da ...

Elezioni regionali in Sardegna : vince il centrodestra con Solinas - crollo M5s : Christian Solinas è il nuovo governatore della Sardegna con oltre il 47% dei voti. Un risultato che, come quello abruzzese , sancisce l'ennesima vittoria del centrodestra unito , vicino al 52%, , il ...

Salvini ospite alla Luiss dopo le Elezioni in Sardegna : 'Riconvocherò i pastori a breve' : È un Matteo Salvini raggiante quello che ha parlato nel pomeriggio nell'Aula Chiesa della Luiss Guido Carli di Roma, in occasione di un convegno promosso dall'ateneo romano riguardante le infiltrazioni mafiose nel settore agricolo. Il leader della Lega ha avuto anche modo di commentare i risultati elettorali provenienti dalla Sardegna, che hanno visto il centrodestra unito vincere le elezioni con un distacco considerevole sul centrosinistra. ...

Elezioni Sardegna - frammentazione enorme : Lega lontana dal 30% : Pd e Lega si disputano il posto di partito più votato della Sardegna. Tutti e due con percentuali abbastanza basse rispetto ai normali standard. Intorno al 12 e rotti o al massimo - ma si vedrà a fine ...

Elezioni Sardegna - Salvini : la Lega vince 6-0 sul Pd. Meloni : si avvicina la fine del governo : 'Dalle politiche a oggi se c'è una cosa certa è che su sei consultazioni elettorali, la Lega vince 6 a zero sul Pd. Anche in Sardegna, dopo il Friuli, il Molise, Trento, Bolzano e l'Abruzzo i ...

Elezioni Sardegna - bufera sugli exit poll. Pd e FI attaccano la Rai : soldi buttati per fake news : È bufera sugli exit poll Rai per le regionali in Sardegna. Diffusi ieri sera dopo la chiusura dei seggi, alle 22, davano Cristian Solinas e Massimo Zedda testa a testa. Ma il giorno dopo il quadro è ...