“Ecco come gli studenti hanno lasciato lo scuolabus” Ma la foto virale è una bufala

MotoGp – Dalla nuova moto alla sfida in casa Ducati - Crutchlow sicuro : “Ecco come andrà tra Dovi e Petrucci” : Tra novità e ‘premonizioni’: Crutchlow soddisfatto della nuova moto alla vigilia dell’esordio stagionale Iniziano domani gli ultimi test invernali di motoGp prima dell’esordio stagionale previsto per il 10 marzo in Qatar. I piloti sono pronti a tornare a sfrecciare in pista, a Losail, per mettere a punto le moto e completare il programma stabilito col team in vista della prima gara del motomondiale. Tante le novità ...

F1 - Vettel si interroga sul nome della sua nuova Ferrari : “Ecco come potrei chiamarla quest’anno” : Solito attribuire un nome alla sua monoposto, Vettel pare avere già un’idea in mente per la SF90 La presentazione della nuova Ferrari è ormai in archivio, il team di Maranello ha mostrato al mondo la SF90 e adesso la spedirà a Barcellona per la prima sessione di test del 2019. Un appuntamento importantissimo per Sebastian Vettel, impaziente di scoprire il potenziale della propria monoposto e il livello della concorrenza. interrogato ...

Nicola Zingaretti : “Ecco come strapperemo l’egemonia della rete a Salvini e Di Maio” : Il presidente della Regione Lazio e candidato alla segreteria del Pd, Nicola Zingaretti, lancia la sua ricetta per sconfiggere, anche sui social e sul web, Matteo Salvini e Luigi Di Maio. Il progetto di Zingaretti, spiegato a Fanpage.it, è quello di coinvolgere tutta la comunità delle primarie di marzo, legando il voto a una raccolta "di un numero di cellulare, un'email, un contatto social, per continuare l'esperienza delle primarie anche ...

Aldo Montano come Valentino Rossi - l’azzurro della scherma non ha dubbi : “Ecco cosa ci accomuna” : Aldo Montano svela la sua passione per Valentino Rossi: lo schermitore azzurro sottolinea le caratteristiche del suo carattere che lo avvicinano al Dottore “Sono un appassionato di corse e come il 95% degli italiani e delle persone nel mondo tifo per Valentino Rossi”. Così Aldo Montano parla della sua passione per le moto e per il Dottore in un’intervista a Gazzetta dello Sport . “Una volta, grazie ad una gara di coppa ...

La rivelazione : “Ecco perchè Ronaldo ha festeggiato come Dybala” : Ronaldo come Dybala. L’attaccante portoghese ha preso in prestito la “DybalaMask” dalla Joya dopo il gol del 2-0 al Sassuolo. Qual è il reale motivo del gesto dell’ex attaccante del Real Madrid? Pochi dubbi per Paolo Di Canio, il quale ha provato a spiegare tutto ai microfoni di “SkySport“. Un gesto maturo e per creare […] More

L’Eredità - il super campione Diego Fanzaga confessa : “Ecco come ho vinto 162mila euro” : Diego Fanzaga, il super campione de L’Eredità, il quiz preserale di Rai1 condotto da Flavio Insinna, è diventato ormai una star sui social e, ospite di Caterina Balivo a “Vieni da me“, si è raccontato, spiegando come è riuscito a vincere ben 162mila euro. “Ero molto emozionato, sono contento. Le persone che mi conoscono, hanno notato la mia emozione. Mamma, papà e amici mi hanno detto che mi vedevano teso”, ha ...

“Ecco come gli suggeriscono le risposte”. L’Eredità - pesanti accuse a Diego : Ormai lo conoscono tutti: Diego Fanzaga è la nuova stella de L’Eredità. Il giovane docente di lettere in carriera ha fatto breccia nel cuore del pubblico non solo per la sua bravura, ma anche per la sua faccia da bravo ragazzo e per i suoi modi pacati. Le ragazze, poi, hanno proprio perso la testa per lui perciò, quando Flavio Insinna, a fine puntata, qualche giorno fa, ha invitato la fidanzata del campione a salire sul palco, la delusione è ...

Mercato NBA - il patron dei Knicks racconta la trade per Porzingis : “Ecco come sono andate le cose” : Mercato NBA – Steve Mills, patron dei Knicks, ha parlato della trade che ha coinvolto Porzingis ed i Dallas Mavericks di Doncic Steve Mills, patron dei Knicks, ha spiegato i motivi della decisione di cedere Porzingis a Dallas. Una trade che è arrivata come un fulmine a ciel sereno a scombussolare i piani presenti e futuri di New York. Sembrava infatti si dovesse puntare sul lettone per le prossime annate, ma Porzingis ha deciso di ...

Dalle scuse di Dzeko alla squadra alla voglia di riscatto - Di Francesco svela : “Ecco come si riparte” : Eusebio di Francesco pronto per la sfida contro il Milan: la Roma a caccia del riscatto dopo il pesante 7-1 contro la Fiorentina in Coppa Italia “come si riparte? Facendo una prestazione di grandissimo livello, fisica e mentale. E’ fondamentale in un momento così delicato“. Lo dice l’allenatore della Roma, Eusebio Di Francesco, in conferenza stampa alla vigilia del match con il Milan, che arriva a 4 giorni dalla ...

Corona svela i segreti di Ilary Blasi : “Ecco come è diventata famosa” : Fabrizio Corona si prende la sua rivincita contro Ilary Blasi, raccontando i suoi segreti nella nuova autobiografia. Non mi avete fatto niente è il titolo del nuovo libro di Corona che sta facendo molto discutere perché più che raccontare la vita dell’ex re dei paparazzi svela retroscena e segreti di alcuni vip. Dopo aver accusato Silvia Provvedi di averlo tradito con Fedez, spingendo persino Chiara Ferragni ad intervenire, Fabrizio ha ...

Cristiana Ciacci - la figlia di Little Tony racconta la sua infanzia difficile : “Ecco come mi facevano vivere” : Ospite di Domenica In, Cristiana Ciacci, la figlia del cantante Little Tony, ha ripercorso la sua vita, raccontando a Mara Venier il rapporto con il padre e la sua infanzia difficile. “Mio padre aveva nascosto la sua malattia, non ha voluto che trapelasse nulla, non l’ha confidato neanche agli amici più cari. Forse non voleva dare un dispiacere al pubblico”, ha detto.”Ho avuto delle grandi mancanze affettive“, ammette ...

Inter - De Vrij e quella ‘particolare’ telefonata : “Ecco come Spalletti mi ha convinto a scegliere i nerazzurri” : Il difensore dell’Inter ha parlato di una telefonata tra lui e Spalletti, avvenuta prima della decisione di accettare la proposta nerazzurra “Ricordo la chiamata di Spalletti, non molto prima del momento in cui presi la decisione di venire all’Inter. Mi spiegava perché fosse un bene che io venissi a Milano, per la mia crescita personale e anche per la crescita della società. Poi lui ovviamente non è stato l’unico ...

MotoGp – Vinales e la rottura con Forcada - Maverick risponde alle critiche : “Ecco come sono andate le cose con Ramon” : Maverick Vinales torna a parlare della rottura con Ramon Forcada: le parole dello spagnolo della Yamaha a pochi mesi dall’inizio della nuova stagione di MotoGp La stagione 2018 è stata complicata per Maverick Vinales: un anno di alti e bassi, a lottare non solo con i rivali ma anche col proprio team, che non è riuscito a fornire ai suoi piloti la moto adatta per poter ambire alla vittoria costantemente. Anno di cambiamenti per lo ...

F1 – Lite Verstappen-Ocon - il racconto di Max : “Ecco come sono andate le cose - vi svelo tutto” : Verstappen torna a parlare della Lite con Ocon al termine del Gp del Brasile: il racconto dettagliato del pilota olandese della Red Bull La stagione 2018 di F1 ha regalato tanto spettacolo in pista: le bagarre tra i piloti hanno fanno emozionare tutto il pubblico appassionato delle quattro ruote, ma non sono mancati anche i colpi di scena, extra pista, che hanno creato molto scompiglio, ma che hanno anche attirato ...