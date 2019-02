Dossier M5s | l' attività del Parlamento siciliano è costata 1000 euro al minuto nel 2018

Sardegna - Matteo Salvini imperatore : il 15% che cambia la storia nel Dossier del M5s : Tra poche ore il verdetto delle regionali in Sardegna. Verdetto attesissimo soprattutto dalle due forze di governo, Lega e M5s. Già, perché è assolutamente probabile che si replichi quanto visto in Abruzzo: un crollo verticale per i grillini e un'ascesa strepitosa per il Carroccio di Matteo Salvini.

M5S salva Salvini - sollievo di Conte. Ma riparte lo scontro sui Dossier caldi : Tirar fuori Salvini da un processo molto rischioso, significa infatti salvare anche la politica del governo sull'immigrazione e non solo. Lo diceva ieri mattina a chiare lettere il sottosegretario ...

Il Dossier del M5S contro l’autonomia : “No a cittadini di serie A e serie B” : l’autonomia regionale va avanti piano, anche se Matteo Salvini già parla di «passaggio storico». La bozza di intesa tra governo e regioni arriva in consiglio dei ministri entro il termine indicato dal premier Giuseppe Conte, ma di fatto viene tutto rinviato perché M5S fa muro e il leader della Lega preferisce non forzare, a patto che l’intesa final...

Dossier boccia la Tav. M5s : 'Stop unica via'. Salvini : 'Chi ha letto il rapporto parla di dati strani' : Nuova polemica all'interno della maggioranza sull'analisi negativa della Commissione ministeriale sui costi-benefici dell'alta velocità Torino-Lione. La Lega non intende rinunciare all'opera e non ...

Tav - analisi del Dossier a Francia e Ue : alta tensione Lega-M5S : ... e ottusamente chiusi al futuro, non credano che il sistema dell'economia abbia la memoria corta'.

Salvini : insulti da M5S non aiutano - ma chiuderemo bene i Dossier : Roma, 5 feb., askanews, - 'I dossier aperti con i 5 Stelle li chiuderemo positivamente, l'unica cosa che non aiuta sono gli insulti: le 'supercazzole' e i 'rompi coglioni' li lasciamo ad Amici miei ...

"Cantieri veloci" e visita alla Tav - Salvini accelera sul Dossier grandi opere. M5s sempre più in difficoltà : Potrebbero arrampicarsi lungo la recinzione, urlare e cercare di avvicinarsi il più possibile. Il sistema di sicurezza a Chiomonte, sui luoghi dei cantieri dell'Alta velocità Torino-Lione, è al massimo grado. I No-Tav sono pronti ad accogliere il ministro dell'Interno che arriverà venerdì mattina: "Abbiamo una sorpresa per Matteo Salvini, che credo non sarà tale per lui", annuncia il leader storico dei ...

Dalla Tav alle trivelle - tutti i Dossier che dividono Lega e M5S : Ieri la nota congiunta di associazioni sindacali e imprenditoriali: «La Tav è imprescindibile perl'economia locale».

Dalla Tav alle trivelle - tutti i Dossier che dividono Lega e M5S : Il dossier del Carroccio. Salvini contesta l’analisi costi-benefici: «I miei numeri dicono che va fatta». Replica di Conte: «Ancora attuale dopo 20 anni?». Trivellazioni, vacilla l’accordo. Il ministro Costa: «Non firmerò nulla». Di Maio lo appoggia: «Più lavoro con le rinnovabili». Per i leghisti così salta l’intesa...

M5s : le insidie nei Dossier più caldi - ma non solo. E con i gilet gialli nessun feeling : Circondato dall'ostilità leghista, dall'irritazione scostante del governo Macron, l'amo lanciato dal capo politico 5 stelle non raccoglie risultati politici degni di nota ne' oltralpe, ne' all'interno ...