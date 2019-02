Dopo quasi 40 anni in carcere da innocente torna in libertà | la storia da 21 milioni di

Sci alpino - splendida Sofia Goggia nella discesa di Crans Montana : l’azzurra torna a vincere in CdM Dopo quasi un anno : La bergamasca vince la discesa femminile di Crans Montana, precedendo Joana Haehlen e Nicole Schmidhofer Ci siamo persi tre mesi di capolavori, ma per fortuna ora l’Italia può godersi la sua regina. Sofia Goggia torna a vincere una gara di Coppa del mondo a distanza di quasi un anno, quando alle finali di Are della scorsa stagione aveva trionfato in superG. A Crans Montana dà un’impressionante dimostrazione di superiorità, ...

L’ape gigante non si è estinta : ritrovato un esemplare Dopo quasi 40 anni : E’ stata ritrovata dopo ben 38 anni l’ape più grande del mondo, nascosta nelle remote foreste dell’Indonesia: con un’apertura alare di 6 cm, l’ape gigante di Wallace è la più grande del pianeta. E’ stata avvistata l’ultima volta nel 1981, e gli scienziati pensavano si fosse estinta. Una piccola squadra di ricercatori – supportati dalla Global Wildlife Conservation – che gestisce un programma ...

Dopo l'incendio Ciampino riprende l'attività - emergenza - quasi - finita : Roma, 19 feb., askanews, - Sono riprese le attività all'aeroporto di Ciampino. Al momento funziona regolarmente l'Aviazione Generale e tutta l'area degli arrivi - si spiega in una nota - Resta ancora ...

Ultimo Dopo le polemiche di Sanremo riappare da Fiorello : ‘Quasi quasi mi pento’ : A fare da paciere tra Ultimo e i giornalisti dopo i fatti di Sanremo ci pensa Fiorello. Lo showman ha invitato il cantautore romano nel suo programma radiofonico Il Rosario della sera in onda su Radio Deejay e ha esortato l’artista a chiudere la polemica con la sala stampa del Festival rileggendo Riccione dei Thegiornalisti che per l’occasione è diventata Sanremo. La hit cantata dalla voce di Ultimo suona dunque così: “Sotto il ...

Liga - tetto salariale a quasi 2 - 9 miliardi Dopo il mercato di gennaio : tetto salariale Liga 2019 – La Liga spagnola ha aggiornato il tetto salariale per i club che militano nel massimo campionato spagnolo dopo il mercato di gennaio. Il limite massimo di spesa per gli ingaggi è cresciuto dell’1,6%, a 2.883,41 milioni di euro, secondo quanto riportato da “Palco23”. Barcellona-Real Madrid anche in Copa del Rey: […] L'articolo Liga, tetto salariale a quasi 2,9 miliardi dopo il mercato di gennaio è ...

Diretta Serie A : Udinese - Fiorentina nel ricordo di Davide Astori quasi un anno Dopo : Undici mesi, quasi un anno e la Fiorentina torna ad Udine dopo quella tragica notte che l'ha privata del suo capitano: Davide Astori. Basta questo per rendere speciale questa partita di Serie A. Udinese contro Fiorentina alla Dacia Arena alle ore 15 celebreranno quel terribile 4 Marzo 2018. Noi saremo ancora live a raccontare minuto per minuto le vicende sportive e non. L'omaggio delle due squadre su twitter: ...Continua a leggere

Il calcio leccese piange un suo eroe - morto Mimino Renna. Riportò il Lecce in B Dopo quasi trent'anni : Il tecnico ha avuto un malore. Ha riportato i giallorossi tra i cadetti dopo 27 anni. imbattuto il suo record in B con l'Ascoli di Rozzi.

Coppa Davis – Doppietta Italia - Dopo Seppi vince anche Berrettini : Gunneswaran si arrende - India quasi ko : dopo il successo di Seppi all’esordio, tocca a Matteo Berrettini firmare il secondo punto per gli azzurri: sconfitto in due set Prajnesh Gunneswaran L’Italia comincia con il piede giusto la sfida contro l’India valida quale turno di qualificazione alla fase finale della Coppa Davis 2019. Sull’erba del Calcutta South Club, nella capitale della regione Indiana del Bengala occidentale, gli azzurri si portano 2-0 al termine ...

Abbiamo riprovato Samsung Galaxy S9 Plus Dopo quasi anno : è come il vino! : Facciamo il punto su Samsung Galaxy S9 Plus dopo un anno dal lancio, tra conferme su hardware e design e sorprese positive dagli aggiornamenti software. A 550 Euro vale la pena? L'articolo Abbiamo riprovato Samsung Galaxy S9 Plus dopo quasi anno: è come il vino! proviene da TuttoAndroid.

Kodi 18 è disponibile per tutte le piattaforme supportate Dopo quasi due anni di attesa : dopo una lunga gestazione Kodi 18 è ora disponibile per tutte le piattaforme supportate. L'elenco delle modifiche apportare è piuttosto lungo e includono i suggerimenti per la libreria Leanback di Android TV e il supporto per emulatori di giochi retrò. Le numerose modifiche giustificano in parte la lunga attesa degli utenti, ma in futuro il team di Kodi afferma che intende passare a un modello di rilascio più frequente. L'articolo Kodi 18 è ...

Spagna - trauma cranico Dopo una caduta per 71 metri : Julen è morto quasi subito : Il miracolo non c'è stato e mai avrebbe potuto esserci, perché Julen è morto quasi subito dopo la caduta nel pozzo. Lo ha stabilito l'autopsia effettuata ieri, dopo che il corpicino senza vita del bambino era stato recuperato nella notte tra venerdì e sabato nella profondissima cavità in cui era precipitato domenica 13 gennaio nelle campagne di Totalan, nella Spagna meridionale. Di Julen, trovato con le braccia rivolte verso l'alto, non era mai ...

Dopo quasi due anni morta Nonna Marisa. Paralizzata nella calca di piazza San Carlo : In questi mesi i figli hanno creato una onlus 'I Sogni di Nonna Marisa', attraverso la quale raccolgono fondi per i malati in difficoltà, coinvolgendo anche diversi campioni dello sport. Proprio di ...