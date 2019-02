Dopo 32 gare oltre quota 30 punti | Harden scende dalla giostra | Mi sono divertito

Vonn : "il futuro Dopo lo sci? Gare in auto e forse Hollywood..." : Il premio Spirit of Sport, le è stato conferito per aver superato tanti ostacoli, e tanti infortuni in carriera. "Sono stata in grado di andare oltre e sono grata di essere stata in grado di ...

Sci alpino - Dopo i Mondiali riparte la Coppa del Mondo. Il calendario e le date delle gare fino al termine della stagione : Si sono conclusi i Mondiali 2019 di sci alpino ma la stagione non è ancora terminata per questo sport, manca ancora un mese di gara e ci aspetta una parte finale di Coppa del Mondo davvero molto scoppiettante con ben tre weekend sulle nevi prima delle attesissime Finali di Soldeu (13-17 marzo) dove verranno assegnate definitivamente le Sfere di Cristallo. Il Circo Bianco ripartirà subito martedì 19 febbraio con il City Event di Stoccolma ...

Se vuoi usare Windows 7 Dopo il 2020 devi pagare Microsoft : La cosa riguarderà un numero di utenti piuttosto ampio: secondo gli ultimi dati a disposizione, Windows 7 resta ancora il sistema operativo più utilizzato al Mondo , con una presenza su PC e laptop ...

Pd Ragusa : Dopo il big sleep renziano si risveglia zingarettiano : Il Pd ibleo dopo il “big sleep” renziano si risveglia zingarettiano. Alla mozione del presidente della Regione Lazio il 69% dei consensi

Calcio : Salvini - stop gare Dopo due 'Buuu'? Non facciamo ridere : (AGI) - Roma, 30 gen. - "facciamo la scala Richter dei 'buu', dai non facciamo ridere...". Cosi' il vicepremier Matteo Salvini in transatlantico a proposito della decisione della Figc di arrivare all'interruzione temporanea delle gare dopo il secondo episodio di cori razzisti. Sui quali ha aggiunto: "Ho visto la partita senza volume...". Quindi, un commento piu' nel merito della partita che ieri ha visto il Milan sconfiggere il Napoli: "Non ho ...

Razzismo - Salvini : 'Stop gare Dopo due buu? Non facciamo ridere' : 'facciamo la scala Richter dei buu, non facciamo ridere'. Così Matteo Salvini, uscendo dall'Aula della Camera, dopo il Question Time, commentando la scelta della Figc di arrivare all'interruzione ...

Giachetti e i renziani all'attacco : "D'Alema chiarisce il programma di Zingaretti. Torna la ditta 10 anni Dopo" : L'intervista di Massimo D'Alema alla Stampa, in cui apre al Pd nel caso di una vittoria di Nicola Zingaretti al Congresso, non è passata inosservata tra i rivali del presidente della Regione Lazio. E subito sono partite le critiche.Il primo a scrivere su Twitter è il candidato alla segreteria dem, Roberto Giachetti: "Per una volta voglio ringraziare Massimo D'Alema - afferma - perché con la sua intervista ha chiarito, al di ...

Rita Dalla Chiesa sbotta Dopo aver ricevuto la bolletta da pagare ‘Ladrocinio legalizzato’ : Rita Dalla Chiesa è un fiume in piena su Twitter e sappiamo quanto l’atteggiamento battagliero che spesso mostra sui social le abbia causato attacchi e critiche, ma stavolta pare che il popolo del web marci unito e compatto insieme a lei. Al centro della questione sollevata dall’ex conduttrice di Forum, una bolletta di una nota società di distribuzione energetica che ha scatenato la sua furia. Nel cinguettio al vetriolo, la presentatrice parla ...

Sofia Goggia - rientro col botto : Dopo dieci giorni lontana dalle gare è seconda in Super-G a Garmish : Non gareggiava in Coppa del Mondo da dieci mesi, Sofia Goggia. A ottobre, quando mancavano pochi giorni al via della stagione in corso, la campionessa olimpica di discesa libera si era infatti fratturata il malleolo destro durante un allenamento. L'ennesimo infortunio di una carriera costellata di g

Pd : Martina 40 - 5% e Zingaretti 44 - 9% Dopo 67mila voti : "L'aggiornamento delle percentuali attribuite alle singole mozioni candidate al congresso del Pd con il voto di 67.659 iscritti sono le seguenti: Zingaretti 44,9 - Martina 40,5 - Giachetti 11,1 - Boccia 2,7 -Corallo 0,4 - Saladino 0,4". Lo dichiara Tommaso Nannicini, responsabile nazionale della Mozione Martina.

Skeleton - Coppa del Mondo Igls 2019 : si gareggia Dopo le prove annullate a Koenigssee - in palio anche il titolo europeo : Torna l’appuntamento con la Coppa del Mondo di Skeleton: dopo lo stop forzato di settimana scorsa a Koenigssee, con le avverse condizioni meteo che hanno costretto la giuria ad annullare le gare, si vola in Austria nel week-end, in quel di Igls, dove si assegnerà anche il titolo europeo (che era inizialmente programmato proprio sul ghiaccio teutonico). Prosegue la grande sfida al maschile, dove il livello medio si è nettamente alzato nelle ...

"Ai domiciliari a casa della Boldrini" : sindaco dovrà pagare 20mila euro Dopo post su fb : Condannato il primo cittadino di Pontinvrea. La parlamentare di Leu: "Dedico questa sentenza a mia figlia e a tutte le...

Il Pd aperto di Zingaretti porta Renzi e Calenda a rinviare i propri piani a Dopo le Europee : Indietro tutta: sia Matteo Renzi che Carlo Calenda hanno deciso di frenare sulla loro fuoriuscita dal Partito democratico. Entrambi avevano in animo di procedere all'operazione " anzi, alle operazioni ...

Si apre il Congresso del Pd : Dopo i voti nei primi circoli la sfida è tra Zingaretti e Martina : Con il voto nei circoli si è ufficialmente aperto il Congresso del Partito Democratico. I primi risultati, seppur molto parziali e poco indicativi, danno il presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti, in testa, di poco avanti rispetto a Maurizio Martina. Terzo, ma molto lontano, il ticket Giachetti-Ascani. Sotto l'1% gli altri tre candidati.Continua a leggere