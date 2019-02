Domani è un altro giorno | recensione del film con Valerio Mastandrea e Marco Giallini

Noemi dalla cover di Domani è un altro giorno al nuovo album (video) : “Il confronto con Ornella Vanoni è tosto” : Sarà un 2019 impegnativo per Noemi, che ha appena pubblicato la sua cover di Domani è un altro giorno di Ornella Vanoni come colonna sonora del film omonimo nelle sale dal 28 febbraio. Intervenendo in conferenza stampa alla presentazione del film, insieme al regista Simone Spada e agli attori protagonisti Marco Giallini, Valerio Mastadrea e Anna Ferzetti, Noemi si è detta entusiasta della collaborazione a questo remake italiano del film ...

Mastandrea e Giallini amici per sempre in 'Domani è un altro giorno' : Due uomini e un cane. Mastandrea e Giallini amici per sempre in "Domani è un altro giorno" di Simone Spada. Remake dello spagnolo "Truman" di non molti anni fa racconta di temi universali come vita, ...

"Domani è un altro giorno" - Giallini-Mastandrea un'amicizia unica : Roma, 21 feb. , askanews, - Marco Giallini e Valerio Mastandrea sono i protagonisti del film di Simone Spada "Domani è un altro giorno", nei cinema dal 28 febbraio, in cui interpretano due vecchi ...

“Domani è un altro giorno” - Giallini-Mastandrea un’amicizia unica : Marco Giallini e Valerio Mastandrea sono i protagonisti del film di Simone Spada "Domani è un altro giorno", nei cinema dal 28 febbraio, in cui interpretano due vecchi amici che si ritrovano ad essere ancora più complici quando devono salutarsi per l'ultima volta. Tra commedia e dramma, infatti, il film tocca temi delicati come la malattia e la morte. Giuliano vive a Roma, è un attore, estroverso e seduttore, Tommaso, più timido e riservato, ...

Domani è un altro giorno film al cinema : cast - recensione - curiosità : Domani è un altro giorno è uno dei film al cinema in uscita prossimamente nelle sale giovedì 28 febbraio 2019. La pellicola diretta da Simone Spada ha come protagonisti Valerio Mastandrea, Marco Giallini. Di seguito ecco cast, scheda, trama, trailer, la nostra recensione e qualche curiosità sul film. SCOPRI LE ALTRE USCITE DEL MESE NELLE SALE Domani è un altro giorno film al cinema: scheda e ...

Noemi canta Domani è un altro giorno - colonna sonora del lungometraggio di Giallini e Mastandrea (video e testo) : Noemi canta Domani è un altro giorno e sbarca al cinema per il lungometraggio di Marco Giallini e Valerio Mastandrea che sarà al cinema a partire dal 28 febbraio prossimo come annunciato dall'artista sui suoi canali social ufficiali. Domani è un altro giorno di Ornella Vanoni esce nel 1971 per pubblicazione della Ariston, con testo di Giorgio Calabrese e Jerry Chesnut. Si tratta di una cover di The wonders you perform di Tammy Wynette, poi ...

Valerio Mastrandrea e Marco Giallini amici storici al cinema per “Domani è un altro giorno” : Al cinema dal 28 Febbraio il nuovo film con Valerio Mastrandrea e Marco Giallini “Domani è un altro giorno” per la regia di Simone Spada prodotto da Baires e Medusa Film. SINOSSI Giuliano (Marco Giallini) e Tommaso (Valerio Mastandrea) sono amici da trent’anni e li aspettano i quattro giorni più difficili della loro amicizia. Tommaso vive da tempo in Canada e insegna robotica. Giuliano è rimasto a Roma e fa l’attore. Entrambi sono ...

«Domani è un altro giorno». Una clip in esclusiva : Giuliano e Tommaso sono amici da trent’anni e li aspettano i quattro giorni più difficili della loro amicizia. Tommaso vive da tempo in Canada e insegna robotica. Giuliano è rimasto a Roma e fa l’attore. Entrambi sono romani “dentro”, seppur con caratteri molto diversi: Giuliano estroverso e pirotecnico, Tommaso riservato e taciturno. Giuliano, l’attore vitalista, seduttore e innamorato della vita è condannato da una diagnosi terminale e, ...

Domani è un altro sonno : Comincia Sanremo, sì, comincia Sanremo. L’inno nazionale degli italiani, lo specchio degli italiani, la metafora dell’Italia e degli italiani, e tutte quelle cose lì che ci diciamo sempre, tutti gli anni, degli italiani. Ma che cosa vorremmo davvero, noi italiani, cosa vorremmo che proprio non vorre

“Domani è un altro giorno” con Valerio Mastandrea e Marco Giallini al cinema dal 28 febbraio : Giuliano (Marco Giallini) e Tommaso (Valerio Mastandrea) sono amici da trent’anni e li aspettano i quattro giorni più difficili della loro amicizia. Tommaso vive da tempo in Canada e insegna robotica. Giuliano è rimasto a Roma e fa l’attore. Entrambi sono romani “dentro”, seppur con caratteri molto diversi: Giuliano estroverso e pirotecnico, Tommaso riservato e taciturno. Giuliano, l’attore vitalista, seduttore e innamorato della vita è ...