Disponibilità in Italia di Huawei Y7 2019 | ecco dove trovarlo

Rompe gli schermi lo smartphone pieghevole Huawei Mate X : foto - scheda tecnica - prezzo e Disponibilità in Italia : Oggi 24 febbraio è indubbiamente il giorno dello smartphone pieghevole Huawei Mate X, appena lanciato in un evento di scena a Barcellona, il giorno prima del tanto atteso via al mobile World Congress. Si tratta non solo del primo device con schermo flessibile del produttore ma pure di quello con supporto alle reti 5G. La corposa novità hardware giunge naturalmente dopo il tanto chiacchierato Samsung Galaxy Fold, ma vediamo quali sono le ...

Al completo le schede tecniche di Samsung Galaxy S10 - S10 Plus e S10e : prezzo e Disponibilità in Italia : Servite le schede tecniche di Samsung Galaxy S10, S10 Plus e S10e al termine della presentazione della serie del produittore nata per celebrare il decennale della famiglia Galaxy. Molte aspettative non sono state disattese e sveleremo dunque ogni dettaglio hardware di ogni modello appena lanciato, compreso il suo prezzo finale al pubblico (per certi versi nota dolente dell’approfondimento), Samsung Galaxy S10 DESIGN E DISPLAY – ...

Super ammiraglia lo Xiaomi Mi 9 ad un prezzo piccolo piccolo - la Disponibilità in Italia? : Lo Xiaomi Mi 9 è stato appena ufficializzato oggi 20 febbraio in Cina, nella stessa giornata in cui verrà lanciata anche la nuova serie Samsung Galaxy S10. Lo smartphone sembrerebbe invidiare ben poco al rivale più blasonato con una scheda tecnica di tutto rispetto e pure con un prezzo estremamente appetibile per un gran numero di potenziali acquirenti. Partiamo proprio dalle specifiche hardware dello Xiaomi Mi 9. Il telefono può contare su ...

Sea Watch - cinque paesi Ue danno Disponibilità all'Italia : È uno schema ormai collaudato: la nave resta bloccata con il suo carico umano dal divieto di sbarco, le polemiche infuriano, passano i giorni ed alla fine, faticosamente, spuntano alcuni paesi europei ...