DiRT RALLY 2 0 disponibile da oggi

Disponibile il trailer di lancio di DiRT RALLY 2.0 : Codemasters ha oggi svelato il trailer di lancio di DiRT Rally 2.0, che sarà Disponibile per PS4, Xbox One (inclusa Xbox One X) e PC dal 26 febbraio 2019. Il nuovo trailer mostra auto da Rally leggendarie, piste veloci e fluenti della Polonia, una supercar del FIA World Rallycross Championship e condizioni meteo difficili da affrontare con la Porsche 911 RGT Rally Spec. Clive Moody, SVP Product Development presso Codemasters ha dichiarato: "DiRT ...

DiRT RALLY 2.0 : Disponibile il Trailer di lancio : Codemasters ha oggi svelato il Trailer di lancio di DiRT RALLY 2.0, che sarà Disponibile per PlayStation 4, Xbox One (inclusa Xbox One X) e Windows PC (DVD tramite Steam) il 26 febbraio 2019. Il nuovo Trailer mostra auto da RALLY leggendarie, piste veloci e fluenti della Polonia, una supercar del FIA World RALLYcross Championship e condizioni meteo difficili da affrontare con la Porsche 911 RGT RALLY Spec. Con nuove ...

DiRT RALLY 2.0 - recensione : Nell'ambito dei giochi di guida, lo sviluppatore inglese Codemasters, forte di una licenza F1 quasi decennale, ha confermato la sua posizione dominante su un mercato che da tempo si estende anche alle categorie rallistiche grazie al brand Dirt e Dirt Rally. Se il primo franchise è considerato il prodotto più orientato al mass market, con Dirt Rally la casa di Birmingham tre anni fa aveva riguadagnato il rispetto di molti appassionati sul fronte ...

Il supporto VR arriva in DiRT RALLY 2.0 nel periodo estivo : Codemasters ha annunciato che questa estate introdurrà il supporto per la realtà virtuale all'interno di DiRT Rally 2.0, riporta DSOgaming.Il gioco verrà lanciato entro la fine di questo mese, ed in seguito alle numerose richieste da parte dei videogiocatori PC, lo sviluppatore ha preso la decisione di accontentare i suoi fan puntando a rendere compatibile il titolo per la VR su PC entro l'estate.DiRT Rally 2.0 sfreccerà sul mercato con otto ...

DiRT RALLY 2.0 - prova : Polvere, velocità, poco margine d'errore e tantissima tecnica. Tra le tante discipline motoristiche, il Rally è indubbiamente una di quelle che trasmette da sempre un grande fascino. Una competizione che mostra, meglio di tante altre, lo scontro tra la natura e la tecnologia, all'interno di un duello suddiviso in tappe dall'indubbio fascino.Il mondo dei videogiochi non è mai stato indifferente davanti a questo fascinoso sport, proponendo spesso ...

DiRT RALLY 2.0 - verso la simulazione! : Gli sviluppatori, consci dell'evoluzione del mondo dei racing games verso un modello di guida più simulativo , hanno permesso alla community appassionata della serie di interagire direttamente con ...

DiRT RALLY 2.0 è pronto a farvi innamorare delle derapate : Meno di un mese e poi i fan di Dirt Rally potranno mettere le mani sul nuovpo capitolo di una delle saghe motoristiche più amate di sempre. Il 26 febbraio, infatti, arriverà finalmente Dirt Rally 2.0 ,...

Svelati i requisiti di sistema della versione PC di DiRT RALLY 2.0 : DiRT Rally 2.0 è in dirittura d'arrivo e per la felicità di coloro che hanno intenzione di giocare il titolo su PC, ecco che in rete sono comparsi i requisiti di sistema minimi e raccomandati.Come segnala Gamingbolt, la pagina Steam dedicata al gioco ha svelato le specifiche minime e raccomandate necessarie per eseguire il titolo su PC. requisiti Minimi Read more…

DiRT RALLY 2.0 : I Requisiti PC Ufficiali : Codemasters svela ufficialmente i Requisiti PC per DIRT RALLY 2.0, pubblicati tramite la pagina Steam del gioco. Scopriamo insieme le specifiche tecniche minime e consigliate per giocare su PC. DIRT RALLY 2.0: I Requisiti PC Oltre a tutti i tradizionali contenuti di RALLY presenti nelle modalità carriera e historic RALLY, DIRT RALLY 2.0 includerà otto piste della FIA World RALLYcross Championship 2018 e nuove location per la ...

DiRT RALLY 2.0 : Codemasters presenta un nuovo trailer : Codemasters ha oggi rivelato l'ultimo trailer di DiRT Rally 2.0. Il nuovo video punta i riflettori sul ritmo, sull'intensità e sull'emozione di giocare attraverso gli eventi della FIA World Rallycross Championship.Infatti, oltre a tutti i tradizionali contenuti di Rally presenti nelle modalità carriera e historic Rally, DiRT Rally 2.0 includerà otto piste della FIA World Rallycross Championship 2018 e nuove location per la serie: Mettet, ...

DiRT RALLY 2.0 : LA FIA WORLD RALLYCROSS CHAMPIONSHIP in un Trailer : Codemasters ha oggi rivelato l’ultimo Trailer di DiRT RALLY 2.0. Il nuovo video, ‘WORLD RX In Motion’, punta i riflettori sul ritmo, sull’intensità e sull’emozione di giocare attraverso gli eventi della FIA WORLD RALLYcross CHAMPIONSHIP. Nuovo Trailer per DiRT RALLY 2.0 Oltre a tutti i tradizionali contenuti di RALLY presenti nelle modalità carriera e historic RALLY, DiRT RALLY 2.0 ...

I tracciati di DiRT RALLY 2.0 avranno 150 diversi livelli di degrado : Codemasters ha da sempre inserito marcati elementi di realismo nei suoi titoli (basti pensare ai primi Operation Flashpoint) e sembra che con le cose non cambieranno col nuovo DiRT Rally 2.0, a tal proposito il Chief Game Designer Ross Gowing ha parlato del degrado dei tracciati durante un recente livestream.Come riporta Gamingbolt, il gioco prevederà ben 150 livelli diversi di degradazione del manto stradale dei vari tracciati, la cosa ...

Ecco i dettagli della modalità carriera di DiRT RALLY 2.0 : Già da qualche tempo eravamo a conoscenza della presenza di una modalità carriera in DiRT Rally 2.0, tuttavia Codemasters ha deciso fino ad ora di tenere nascosti tutti i dettagli. Solo ora gli sviluppatori hanno deciso di condividere qualche dettaglio con i fan.Come riporta Gamingbolt, il Chief Game Designer di Codemasters Ross Gowing ha spiegato come sarà strutturata la nuova modalità carriera, a quanto sembra sarà molto simile a quella ...

DiRT RALLY 2.0 : un nuovo trailer svela le auto da rally classiche : Codemasters ha oggi pubblicato un nuovissimo trailer di DiRT rally 2.0. Il nuovo video, 'rally Through the Ages', mostra alcuni dei più iconici veicoli da rally della storia.L'Alpine Renault A110 1600 S che gareggia in Nuova Zelanda rappresenta il meglio del 1960, mentre la Ford Escort Mk II è al centro dell'attenzione in Australia per mostrare tutto ciò che il 1970 ha da offrire. La Audi Sport quattro S1 E2 che gareggia attraverso per le strade ...