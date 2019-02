DiMartedì - Carlo Cottarelli e il golpe finanziario : "Non l'avrei fatto" - mossa sporca dall'agenzia di rating : golpe finanziario? Di sicuro, il giudizio di Fitch sulle elezioni anticipate in Italia entro il 2019, una profezia sul governo di Giuseppe Conte che rischia di condizionare i mercati (in peggio) è un'entrata a gamba tesa che avvalora le tesi di chi sospetta le trame nascoste delle agenzie di rating.