Di Maio | Io capo del M5s per altri 4 anni E lancia una nuova organizzazione

Di Maio : io capo M5s altri 4 anni. E lancia nuova organizzazione : Roma, 26 feb., askanews, - Alleanze locali con liste civiche 'in via sperimentale'; no al limite dei due mandati per i soli consiglieri comunali; coordinatori regionali e responsabili verticali per ...

Di Maio : "Il M5S si deve riorganizzare. Io resto capo politico per altri quattro anni" : Luigi Di Maio oggi ha tenuto una conferenza stampa per parlare del futuro del MoVimento 5 Stelle, partendo dai risultati delle ultime amministrative, quelle in Sardegna. Il capo politico dei pentastellati ha prima di tutto ribadito che non si arrende "all'idea che si possa paragonare il risultato di elezioni politiche e amministrative" e ha ricordato che "ogni volta che ci sono elezioni amministrative si canta la morte del M5S. E invece è ...

Dopo il crollo in Sardegna Di Maio tira dritto : "Il ruolo del capo politico? Se ne discuterà fra 4 anni" : ...il fatto che oggi pomeriggio il presidente del Consiglio Giuseppe Conte presiederà a Palazzo Chigi un vertice di governo con i vicepremier Luigi Di Maio e Matteo Salvini e il ministro dell'Economia ...

Di Maio : "Via 2 mandati nei ComuniIo capo politico per altri 4 anni" : "Per essere forti alle amministrative, che non hanno niente a che fare con le politiche, dobbiamo darci un'organizzazione". Cosi' Luigi Di Maio, in una conferenza stampa alla Camera. "Serve un'organizzazione che ci consenta di filtrare tutte le richieste del territorio. Segui su affaritaliani.it

Fattori : basta doppio incarico Di Maio. Il capo politico nel mirino del Movimento : basta al doppio incarico. Elena Fattori, su Rai Radio1 a Radio anch'io, richiama le regole fondative M5s e rivendica il diritto al libero dibattito al suo interno per osservare che "secondo me Luigi deve fare solo il capo politico, che e' gia' un impegno enorme. Non dovrebbe ricoprire tutti gli incarichi che sta ricoprendo", "il resto gli ruba solamente tempo e ci sono persone altrettanto preparate che possono sostituirlo". "Bisogna imparare a ...

Coldiretti - Di Maio : Italia capofila in Ue su tracciablità alimenti : Roma, 24 feb., askanews, - 'Noi oggi festeggiamo una cosa che dovrebbe essere normale: il diritto dei cittadini di sapere da dove viene un alimento e i suoi ingredienti'. Lo ha rivendicato il ...

Diciotti - Luigi Di Maio : “Da capo politico sosterrò il risultato del voto su Rousseau” : Il vicepremier Luigi Di Maio ha commentato così la votazione online: "Da capo politico sosterrò il risultato della consultazione sul caso Diciotti. Qualcuno si è lamentato del quesito - ha aggiunto - ma è lo stesso quesito che verrà posto in Giunta per le autorizzazioni". I risultati verranno diffusi già questa sera.Continua a leggere

Piena fiducia nel capo politico Luigi Di Maio - dice Beppe Grillo : Il cofondatore di M5s, Beppe Grillo, ridimensiona le critiche rivolte ieri ai quesiti sulla consultazione online che vedrà impegnati oggi gli iscritti pentastellati sul caso Diciotti. "Da me solo una battuta - dice oggi il comico - montata ad arte contro M5s. Piena fiducia nel capo politico Luigi Di Maio”.