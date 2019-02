Derby | oggi orario ufficiale Già venduti 40mila biglietti

Derby - oggi l'orario. Forse non si cambierà : via alle 20 : 30 : LaPresse Dì la tua 0 Dì la tua 0 Trentacinquemila persone già sicure di essere allo stadio, ma senza sapere l'orario, scrive Chiara Zucchelli su La Gazzetta dello Sport . Dovrebbe essere decisa oggi , o al più tardi domani in mattinata, l'ora d'inizio del Derby di Roma, in programma sabato 2 marzo. Al momento il via è per le 20.30, con diretta su Dazn, ma per ...

Accadde oggi - il primo Derby di Torino : sapete come finì? - : Per la cronaca vinse il Torino per 2-1 grazie alle reti granata di Orsi e Kaempfer, di Borel sul rigore invece la marcatura bianconera. La Juventus dovrà attendere due anni prima di festeggiare la ...

Accadde oggi - 13 gennaio 1907 : si gioca il primo Derby di Torino : I derby tra le due maggiori squadre torinesi Juventus e Torino iniziarono a essere disputati nel 1907; il primo incontro, datato 13 gennaio e andato in scena sul campo del Velodromo Umberto I, rappresentò anche la prima partita ufficiale giocata dal Torino, vittorioso per 2-1. Le cronache di quella prima sfida narrano di un aneddoto: per “vendetta” qualcuno riuscì a chiudere a chiave Dick negli spogliatoi, costringendolo così a ...