Derby e Porto | la Roma al bivio della stagione

Roma-Porto - che frecciata di Conceicao a Totti : “felice di incontrarci? Gli brucia forse aver perso sei Derby ” : L’allenatore del Porto ha risposto piccato ad una domanda su Francesco Totti , suo rivale ai tempi in cui il portoghese giocava nella Lazio “ forse l’ha detto perché ho vinto sei volte di fila il derby e non prova particolare simpatia nei miei confronti“. L’allenatore del Porto ed ex giocatore della Lazio, Sergio Conceicao , replica così alle parole di Francesco Totti , che quando l’estrazione degli ottavi ...

Champions League - Roma-Porto : precedenti negativi per la Lupa - aria di Derby per i tecnici : L’attesa sta per finire. Domani sera riparte la Champions League con le prime partite valide per l’andata degli ottavi di finale e subito in campo ci sarà la Roma, semifinalista della passata edizione, pronta a ricevere il Porto allo stadio Olimpico in quello che è anche un remake dei play off dei preliminari del 2016. Una sfida alla portata dei giallorossi che in fase di sorteggio hanno evitato tutte le big, ma un avversario comunque da non ...