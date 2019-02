Denunciò il suo ex per le restituzioni fantasma ma il pm chiede l' archiviazione Sarti

huffingtonpost

(Di martedì 26 febbraio 2019) "A seguito delle notizie riportate sulla stampa in merito alla richiesta diper la querela da me sporta nei confronti di Andrea Tibusche Bogdan, annuncio le mie dimissioni da presidente della commissione Giustizia della Camera e, a tutela del Movimento 5 stelle, mi autosospendo". Così, in una nota, Giulia, deputata M5s e presidente della commissione Giustizia. "In questa occasione, tengo anche a precisare che nè Ilaria Loquenzi nè Rocco Casalino mi hanno spinto a denunciare nessuno, ma si sono limitati a starmi vicino nell'affrontare una situazione personale e delicata", concludeGiuliafaceva parte dei parlamentari M5S che, come ha svelato il programma Le Iene, non avevano restituito parte del proprio stipendio parlamentare al fondo M5S per il microcredito. Risultavano circa sette bonifici fatti dalla deputata, a titolo meramente ...