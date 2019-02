Ddl Pillon | Grasso | “Va ritirato Orribile tassello di una regressione più vasta”

L'opposizione al Senato contro il Ddl Pillon : Dire no al ddl Pillon, che sta procedendo rapidamente. Una conferenza stampa al Senato spiega perché il disegno di legge va rifiutato

L’opposizione al Senato contro il Ddl Pillon : (foto: skynesher via Getty Images) Dire un forte no al disegno di legge 735, il ddl Pillon. Questo il messaggio energico che emerge dalla conferenza stampa, tenuta al Senato della Repubblica a Roma e indetta dalla senatrice del Pd Valeria Fedeli e dalla radicale senatrice di +Europa Emma Bonino. L’argomento oggetto del dibattito è appunto il disegno di legge 735, presentato nell’agosto 2018 dal Senatore della Lega Simone Pillon, che ...

Ddl Pillon - Bonino : “Ho letto questo coso… è un ritorno agli anni Settanta. È un’intrusione inaccettabile nella vita privata” : Il ddl Pillon sull’affido dei minori in caso di separazione “va ritirato, perché non è emendabile”. In più è frutto di “nostalgia reazionaria” e riporta l’Italia “al Medioevo”. È l’appello delle opposizioni in una conferenza stampa in Senato voluta dall’ex ministro dell’Istruzione, Valeria Fedeli, e dalla senatrice di +Europa, Emma Bonino, che commenta: “È un ritorno agli anni Settanta. ...

"Stop al turismo riproduttivo" : arriva il Ddl Pillon : ' Porre argine al triste fenomeno del cosiddetto 'turismo riproduttivo ' ' punendo con la reclusione da tre a sei anni e con la multa da 800mila a un milione di euro ' chiunque, in qualsiasi forma, ...

Stop al "turismo riproduttivo" - si rischia il carcere : il nuovo Ddl Pillon che farà discutere : Multa fino a un milione di euro per chi organizza la maternità surrogata. Nel testo si ribadisce il divieto di iscrizione o...

Milano - attiviste di ‘Non una di meno’ : “Diritti conquistati a rischio per Ddl Pillon. Problema vero è violenza di genere” : “Il governo afferma che il Problema dell’Italia è la migrazione, ma il vero Problema strutturale della nostra società è quello della violenza di genere”. A un mese dall’8 marzo, questa mattina a Milano le attiviste di “Non una di meno” sono scese in piazza Duomo per lanciare lo sciopero femminista globale. Nel mirino delle attiviste, c’è l’atteggiamento del governo in materia di diritti delle donne e il disegno di legge Pillon: “Dopo le lotte ...

Ddl Pillon - a Roma i suoi sostenitori hanno mostrato il loro vero volto : quello della violenza : Ieri a Roma, nel I Municipio, i sostenitori del disegno di legge Pillon, uomini legati ai gruppi dei cosiddetti padri separati hanno mostrato il loro vero volto. Era presente il senatore Simone Pillon per l’evento “Famiglia e natalità. Quali politiche per affrontare il drammatico invecchiamento della nostra società” e le attiviste di Non una di meno hanno cominciato una protesta contro chi vuole riportare la società italiana agli ...

Perché il Ddl Pillon va fermato in ogni modo : Come scriveva l’avvocato Bernardini De Pace, specializzata in diritto di famiglia, il provvedimento si configura come “rivoluzione rozza e inutilmente populista. Che fa affondare tutti, avvocati, genitori, uomini e donne, giudici, psicologi nel letame di un’assurda parità materiale e di contabilità, a favore solo del molesto pianto greco di un’obiettiva minoranza di papà separati e inadempienti”.Continua a leggere

Ddl affido condiviso - Pillon : 'Non chiamatelo con il mio nome' : Leggi le ultime notizie, guarda video e foto di politica, economia, cronaca, sport, gossip su LaPresse. - LaPresse

Ddl Pillon : alta tensione durante la manifestazione di Non una di meno : Leggi le ultime notizie, guarda video e foto di politica, economia, cronaca, sport, gossip su LaPresse. - LaPresse

Parla Pillon a Roma del suo Ddl - le donne protestano e vengono spintonate : Simone Pillon continua a Parlare pure in mezzo alla confusione, non si interrompe neanche quando un uomo, venuto per ascoltarlo e seduto a tre sedie da lui, spintona una delle femministe entrate per contestare il disegno di legge che porta il suo nome, per la riforma dell'affido condiviso. Avanti, anche quando un altro dei supporters si alza e grida un insulto verso il gruppo delle manifestanti. "Sei il Medioevo", "Ma quale Patria, ma quale Dio, ...

Ddl Pillon - spintoni e insulti ad attiviste di Se non ora quando : “Zoc…”. Il senatore leghista : “Avanti per la nostra strada” : Contestazioni e attimi di tensione al convegno organizzato dalla Lega a Roma e a cui le attiviste di ‘Se non ora quando‘ hanno preso parte con un blitz di protesta, finendo oggetto di spintoni e insulti. Tornata la calma il senatore Simone Pillon, ai pochi intervenuti, ha illustrato gli obiettivi del suo contestatissimo Disegno di Legge sull’affido condiviso e sul quale il sottosegretario M5S ha espresso la sua netta ...

Ddl Pillon - rissa con spintoni e insulti alle attiviste di ‘Se non ora quando’. Il senatore leghista : ‘Avanti per la nostra strada’ : Contestazioni e attimi di tensione al convegno organizzato dalla Lega a Roma e a cui le attiviste di ‘Se non ora quando‘ hanno preso parte con un blitz di protesta, finendo oggetto di spintoni e insulti. Tornata la calma il senatore Simone Pillon, ai pochi intervenuti, ha illustrato gli obiettivi del suo contestatissimo Disegno di Legge sull’affido condiviso e sul quale il sottosegretario M5S ha espresso la sua netta ...

Ddl Pillon - Spadafora (M5s) : “Non sarà mai approvato. Sui diritti posizione di alcuni esponenti governo non aiuta” : “Il ddl Pillon sull’affido condiviso, così come è stato formulato, non sarà mai approvato. Questa è una certezza. E a riguardo non solo ho preso posizione io, ma tutto il M5s“. Lo assicura Vincenzo Spadafora (M5s), il sottosegretario con delega alle Pari Opportunità e Giovani, nel corso di una conferenza per i 30 anni del Telefono Rosa alla Sala Stampa Estera di Roma. Il convegno, moderato dalla giornalista Fiorenza Sarzanini, ...