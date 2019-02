David Beckham | la foto più bella è con la figlia Harper

David e Victoria Beckham : «Auguri Cruz - nostro piccolo grande uomo» : I Beckham, insieme per Victoria I Beckham, insieme per Victoria I Beckham, insieme per Victoria I Beckham, insieme per Victoria I Beckham, insieme per Victoria I Beckham, insieme per Victoria I Beckham, insieme per Victoria I Beckham, insieme per Victoria Sono passati appena tre giorni dalla sfilata degli abiti firmati Victoria Beckham, dove la piccola Harper ha catalizzato su di sé l’attenzione grazie al suo nuovo taglio di capelli: un ...

Eric Harrison è morto/ Lo struggente messaggio di David Beckham per il suo allenatore : Eric Harrison è morto, lo struggente messaggio di David Beckham per il suo allenatore giovanile ha fatto il giro del mondo

David Beckham - che accompagna (correndo) i figli a scuola : I Beckham a BaliI Beckham a BaliI Beckham a BaliI Beckham a BaliI Beckham a BaliI Beckham a BaliChi l’ha detto che, in casa Beckham, la più allenata è mamma Victoria? Certo, il rigoroso regime alimentare e le faticose sedute in palestra fanno dell’ex Spice un’autentica sport-addicted, ma anche papà David e i figli non sono da meno. L’ex calciatore, come testimoniato da una story pubblicata sulla sua pagina Instagram, si fa infatti ogni giorno ...

I Los Angeles Galaxy omaggiano David Beckham : avrà la sua statua fuori dallo stadio : Come riporta il Sun , la statua sarà svelata al mondo il prossimo 2 marzo al Dignity Health Sports Park, in occasione della prima gara ufficiale della nuova stagione contro i Chicago Fire. «I LA ...

Tom Brady è il nuovo David Beckham? : Ancora una volta ha portato alla vittoria la sua squadra, i New England Patriots, facendogli vincere per la sesta volta il Super Bowl. Tom Brady, sebbene abbia 41 anni, è ancora in ottima forma e si riconferma il più grande quarterback di tutti i tempi. Brady però, oltre ad essere il grande campione che tutti conosciamo, è anche il marito di una delle top model più famose al mondo, Gisele Bündchen, da cui ha avuto ...

David Beckham spende 5mila euro per la coperta della sua cagnolina : Sono all'ordine del giorno gli eccessi di David Beckham e di sua moglie Victoria. L'ultimo? Riguarda Olive, la cagnolina di casa Beckham. L'adorabile cocker spanel inglese dal lungo pelo nero vive ...

David Beckham - il cane Olive dorme con coperta di Louis Vuitton : David e Victoria Beckham sembrano non avere limiti di budget, nemmeno quando si tratta dell loro amico a quattro zampe Olive. Il loro cane, è stato fotografato mentre aveva addosso una coperta di Louis Vuitton del valore di circa 4.600 sterline, ovvero oltre di 5mila euro.In una foto pubblicata da Victoria Beckham sul social network Instagram, il cagnolino si vede rannicchiato vicino all'ex calciatore David in una coperta griffata. Il ...

Per David Beckham una linea d'abbigliamento ispirata a Peaky Blinders : I Peaky Blinders hanno ispirato David Beckham. La serie Bbc, magistralmente intrepretata da Cillian Murphy nel ruolo del protagonista gangster, Tommy Shelby, sembra aver fatto colpo sull'ex calciatore ...

David e Victoria Beckham, mega festa di Capodanno (contro le voci di divorzio)

David Beckham : «Quando ero piccolo e - poveri - facevamo Natale con il pollo fritto»

Victoria Beckham si fa rimuovere il tatuaggio dedicato al marito David : I rapporti altalenanti di una delle coppie più famose al mondo, comunque, favoriscono la diffusione di voci che potrebbero far pensare al divorzio. L'ultima notizia, in questo senso, è riportata da ...