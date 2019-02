Dall’inquinamento alle guerre | le paure degli italiani

meteoweb.eu

(Di martedì 26 febbraio 2019) Glisono un popolo un po’ meno spaventato rispetto a sette anni fa, quando la crisi economica aveva fatto toccare al senso di insicurezza il suo picco massimo di intensità, ma continuano a essere impauriti da molteplici timori. L’insicurezza globale, dall’inquinamento, preoccupa tre persone su quattro e rappresenta la principale paura (75%). A seguire, arriva l’incertezza economica, che inquieta ben oltre la metà dei cittadini (62%): glihanno soprattutto paura di perdere la pensione o di non riceverla mai (37%), di non avere abbastanza soldi per vivere (36%) e di perdere il lavoro (34%). Sono queste alcune delle principali evidenze che emergono dall’undicesimo Rapporto dell’Osservatorio Europeo sulla Sicurezza, realizzato da Demos&Pi e Fondazione Unipolis per indagare il tema della percezione sociale della sicurezza. L’incertezza economica ...