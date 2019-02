ilfattoquotidiano

: Cuba, clamoroso a L’Avana! La nuova Costituzione approvata con meno del 99% - TutteLeNotizie : Cuba, clamoroso a L’Avana! La nuova Costituzione approvata con meno del 99% - erregi69 : Cuba, clamoroso a L’Avana! La nuova Costituzione approvata con meno del 99% -

(Di martedì 26 febbraio 2019)a L’Avana! Chiamati ad approvare per referendum la, ini non solo hanno disertato in massa le urne, ma hanno anche – quando hanno votato – regalato al “no” una percentuale mai vista prima di consensi. Le cifre sono in verità impietose. Stando ai dati diffusi ieri, a metà pomeriggio, dalla Comisión Electoral Nacional, soltanto l’84,4% degli aventi diritto (9.298.277) si è presentata ai seggi domenica scorsa. E appena l’86,85% dei votanti (7.848.343) ha risposto “sì” al quesito: Ratifica usted la nueva Costitución de la República? Parallelamente eclatante, a fronte di questa disfatta, il risultato del “no”: 9%, a un passo dal fino a ieri impensabile traguardo della doppia cifra.Sto scherzando, ovviamente. Come ampiamente prevedibile, come fin troppo facilmente previsto e come rivelato dai numeri di cui sopra – tutti ...