Croce e delizia | trama | cast completo e curiosità del film al cinema

termometropolitico

: Croce e delizia: l'inedita coppia Gassman-Bentivoglio alle prese con una storia d'amore inaspettata e ostacolata -… - GassmanGassmann : Croce e delizia: l'inedita coppia Gassman-Bentivoglio alle prese con una storia d'amore inaspettata e ostacolata -… - GassmanGassmann : CROCE E DELIZIA | Trailer Ufficiale della Commedia con Alessandro Gassman - GassmanGassmann : Croce e delizia - Recensione Cinema - -

(Di martedì 26 febbraio 2019)delalSta per uscire neiil, commedia italiana della durata di 100 minuti diretta da Simone Godano, alla sua terza esperienza dietro la macchina la presa dopo il cortometraggio Niente orchidee (2010) e il lungometraggio Moglie e marito (2017). Lo script della pellicola è opera di Giulia Steigerwalt, attrice e sceneggiatrice statunitense residente in Italia che tra le altre cose già aveva firmato la sceneggiatura di Come tu mi vuoi (2007). Ilè una produzione condivisa di Groenlandia srl, Picomedia e Warner Bros Italia, con distribuzione su suolo nostrano ad opera di quest’ultima azienda.L’uscita nelle sale è prevista per il 28 febbraio.Albo d’oro Premio Oscar: migliore miglior attore protagonistaLadivede il ...